ندى بهجت: نفسي أرجع للفوازير والمسرح الاستعراضي.. خاص

كشفت الفنانة ندى بهجت عن أمنيتها في العودة إلى المسرح الاستعراضي وتقديم الفوازير من جديد، مؤكدة اشتياقها لهذا النوع من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور وتربت عليها أجيال.

وقالت ندى بهجت خلال لقائها مع موقع صدى البلد على هامش حفل دير جيست، إنها تحب الغناء والاستعراض، موضحة أنها كانت راقصة باليه قبل دخولها مجال التمثيل، ولا تزال تمتلك فرقة استعراضية.

وأضافت ندى بهجت: أنها تتمنى العودة إلى تقديم الأعمال الاستعراضية، قائلة: «أنا نفسي أرجع المسرح الاستعراضي تاني، ونفسي أعمل فوازير تاني.. نفسي أعمل الحاجات الجميلة اللي إحنا اتربينا عليها وما بقتش موجودة حاليًا».

وتحدثت ندى بهجت عن مشاركتها في أوبريت «الدنيا ربيع»، موضحة أنها كانت أول تجربة لها في التمثيل الغنائي والاستعراضي، وشعرت بمسؤولية كبيرة عند تقديم عمل مرتبط باسم الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وأكدت أن التجربة حققت نجاحًا وتفاعلًا من الجمهور، مشيرة إلى أنها تتمنى تكرارها مرة أخرى، خاصة أنها تجمع بين التمثيل والغناء والاستعراض.

وعن أعمالها المقبلة، كشفت ندى بهجت عن تعاقدها على مسلسل من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.