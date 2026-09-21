قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ونظيره السويسري: دعم الحلول السياسة للأزمات يحفظ أمن واستقرار المنطقة
رئيس وزراء العراق يتعهد بحل الميليشيات الموالية لإيران بحلول يونيو 2027
عوض تاج الدين: المبادرات الرئاسية أسهمت بشكل كبير في تطور القطاع الصحي
أحمد موسى عن صخرة محمد صلاح في تركيا: مو سفير لأعظم وطن.. فيديو
أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر
درة: أسعى دائمًا إلى التنوع في اختيار الشخصيات وطريقة التمثيل
معاه حشيش وأيس.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة على زوجها دون وجه حق
رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق
التعاون الخليجي: الشراكة الخليجية الفرنسية ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار
مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية «ضرورة»
رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: مصر لديها رصيد من القمح يكفي 7 أشهر
وزير الدولة للإعلام لرؤساء تحرير المواقع الإخبارية: الصحافة الرقمية مكون أساسي في منظومة الإعلام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ندى بهجت: نفسي أرجع للفوازير والمسرح الاستعراضي.. خاص

ندى بهجت
ندى بهجت
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة ندى بهجت عن أمنيتها في العودة إلى المسرح الاستعراضي وتقديم الفوازير من جديد، مؤكدة اشتياقها لهذا النوع من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور وتربت عليها أجيال.

وقالت ندى بهجت خلال لقائها مع موقع صدى البلد على هامش حفل دير جيست، إنها تحب الغناء والاستعراض، موضحة أنها كانت راقصة باليه قبل دخولها مجال التمثيل، ولا تزال تمتلك فرقة استعراضية.

وأضافت ندى بهجت: أنها تتمنى العودة إلى تقديم الأعمال الاستعراضية، قائلة: «أنا نفسي أرجع المسرح الاستعراضي تاني، ونفسي أعمل فوازير تاني.. نفسي أعمل الحاجات الجميلة اللي إحنا اتربينا عليها وما بقتش موجودة حاليًا».

وتحدثت ندى بهجت عن مشاركتها في أوبريت «الدنيا ربيع»، موضحة أنها كانت أول تجربة لها في التمثيل الغنائي والاستعراضي، وشعرت بمسؤولية كبيرة عند تقديم عمل مرتبط باسم الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وأكدت أن التجربة حققت نجاحًا وتفاعلًا من الجمهور، مشيرة إلى أنها تتمنى تكرارها مرة أخرى، خاصة أنها تجمع بين التمثيل والغناء والاستعراض.

وعن أعمالها المقبلة، كشفت ندى بهجت عن تعاقدها على مسلسل من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل. 

ندى بهجت حفل دير جيست أوبريت «الدنيا ربيع»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب

مباحثات لبنانية فنلندية حول التصعيد الإقليمي واستمرار دور الأمم المتحدة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

البديوي: الحضور الخليجي بالمحافل الدولية يعكس حرص دول المجلس على توسيع شراكاتها الاستراتيجية

العاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين

مباحثات لبنانية أردنية لخفض التصعيد ودعم الجيش اللبناني

بالصور

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد