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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة، قد يعتقد البعض أن الشعور بالتعب في الصباح سببه قلة ساعات النوم فقط، لكن ارتفاع حرارة الجسم والغرفة ليلًا يمكن أن يجعل النوم أقل راحة ويؤثر على جودة النوم، حتى لو قضيتِ عدد ساعات كافٍ في السرير.

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

وتشير المصادر الطبية إلى أن ارتفاع حرارة البيئة المحيطة يمكن أن يؤثر على النوم، بينما يساعد الجسم عادةً على خفض حرارته استعدادًا للنوم. لذلك فإن بعض العادات التي تبدو بسيطة قبل النوم قد تجعل الاستيقاظ أكثر إرهاقًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- النوم في غرفة شديدة الحرارة

من أكثر الأخطاء التي تؤثر على النوم ترك غرفة النوم ساخنة طوال الليل، خصوصًا مع ارتفاع الرطوبة.

الجسم يحتاج إلى خفض درجة حرارته الداخلية أثناء الاستعداد للنوم، ولذلك قد تجعل الحرارة المرتفعة النوم أكثر تقطعًا وتزيد الاستيقاظ أثناء الليل.

حاولي أن تكون غرفة النوم جيدة التهوية وذات درجة حرارة مريحة، مع تجنب توجيه الهواء البارد مباشرة إلى الجسم لفترات طويلة.

2- الاستحمام بماء شديد السخونة

قد يبدو الاستحمام بالماء الساخن وسيلة للاسترخاء، لكن في الأجواء الحارة قد يزيد شعورك بالحرارة قبل النوم.

والأفضل اختيار ماء فاتر أو بدرجة حرارة مريحة، خاصة إذا كنتِ تشعرين بالفعل بارتفاع حرارة الجسم.

أما الاستحمام قبل النوم بشكل عام فقد يكون مريحًا، لكن المهم ألا يؤدي إلى زيادة شعورك بالحرارة أو التعرق.

3- تناول وجبة ثقيلة قبل النوم

تناول وجبة كبيرة أو دسمة قبل الذهاب إلى السرير قد يجعل النوم أكثر صعوبة، خاصة إذا كانت الوجبة تحتوي على كمية كبيرة من الدهون أو التوابل.

كما أن تناول الطعام في وقت متأخر قد يسبب لدى بعض الأشخاص أعراضًا مثل الحموضة والانتفاخ، ما يزيد الشعور بعدم الراحة أثناء النوم.

لذلك يفضل عدم الذهاب إلى النوم مباشرة بعد وجبة ثقيلة، وإعطاء الجسم وقتًا مناسبًا للهضم.

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة 

4- الإفراط في المشروبات المنبهة مساءً

القهوة والشاي ومشروبات الطاقة وغيرها من المصادر التي تحتوي على الكافيين قد تؤثر على النوم، حتى إذا لم تشعري بأنها تمنعك من النوم بشكل مباشر.

وقد يؤدي تناول الكافيين في وقت متأخر إلى تقليل جودة النوم أو زيادة الاستيقاظ أثناء الليل، وبالتالي الاستيقاظ في الصباح وأنتِ تشعرين بالإرهاق.

وفي الأيام الحارة، لا يفضل الاعتماد على المشروبات المنبهة لتعويض الشعور بالتعب الناتج عن نوم غير جيد.

5- قلة شرب السوائل خلال اليوم

عدم الحصول على كمية كافية من السوائل يمكن أن يزيد الشعور بالتعب، خاصة مع ارتفاع الحرارة والتعرق.

لكن في الوقت نفسه، شرب كمية كبيرة جدًا من السوائل قبل النوم قد يجعلك تستيقظين عدة مرات لدخول الحمام، ما يقطع النوم.

والأفضل توزيع شرب السوائل على مدار اليوم، مع زيادة الاهتمام بالترطيب في الأجواء الحارة، بدلًا من محاولة تعويض النقص قبل النوم مباشرة.

إزاي تنامي بشكل أفضل في الجو الحار؟

يمكن تحسين النوم خلال الأجواء الحارة من خلال جعل غرفة النوم أكثر راحة، وارتداء ملابس خفيفة ومناسبة، واستخدام أغطية خفيفة، وتجنب الوجبات الثقيلة والكافيين في الساعات المتأخرة.

كما يساعد الحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة على تحسين جودة النوم، بدلًا من محاولة تعويض الإرهاق بالنوم لساعات طويلة في اليوم التالي.

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قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

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