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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الكيلو يبدأ من 77 جنيها.. أسعار الدواجن والبط اليوم الاثنين

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم وسعر كيلو البانيه و اسعار البيض اليوم وكذلك اسعار الكتاكيت ..

 


 

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 

سعر الفراخ البيضاء: التنفيذ 66 - 67 جنيهًا، وللمستهلك 77 - 82 جنيهاً.

سعر الفراخ الساسو (الحمراء): التنفيذ بـ 119 - 120 جنيهاً، وللمستهلك 130 - 135 جنيهاً.

سعر الفراخ البلدي: التنفيذ بـ 130 جنيهاً، وللمستهلك 140 - 145 جنيهاً.

سعر الفراخ أمهات أبيض: التنفيذ بـ 70 جنيهاً، وللمستهلك 80 - 85 جنيهاً.

أسعار مشتقات الدواجن 

تختلف أسعار القطعيات جزئيًا بحسب المنطقة الحيوية، وجاءت كالآتي:

سعر كيلو البانيه يتصدر القائمة بأسعار تتراوح بين 180 - 220 جنيهاً للكيلو.

سعر الدبابيس: سجلت حوالي 100 جنيه للكيلو.

سعر الأوراك: تتراوح ما بين 100 - 120 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبد والقوانص: تتراوح ما بين 90 - 110 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة: تتراوح ما بين 50 - 55 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض 


ارتفعت أسعار كرتونة البيض في المزارع بالمقارنة مع أسعارها في الأسابيع الماضية، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع بين 100 و110 جنيهات، ليصل إلى المستهلك بسعر 120 جنيها للطبق الواحد.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع 120 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر 130 جنيها للكرتونة.

سجلت سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع 125 جنيها، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح من 135 إلى 140 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض (شركات): 25 - 30 جنيهاً.

كتكوت أبيض (قطعان): 19- 19,50 جنيه.

كتكوت ساسو: 18 - 19جنيهاً.

أسعار البط، الرومي، واللحوم البيضاء الأخرى:

شهد هذا القطاع ثباتاً نسبياً في الأسعار وجاءت كالتالي:

أنواع البط (سعر الكيلو):

البط البلدي: 130 - 140 جنيهاً.

البط المسكوفي: 100 - 110 جنيهات.

البط البغالي: 85 - 95 جنيهاً.

البط الفرنساوي: 75 - 85 جنيهًا.

الرومي والحمام والأرانب:

الرومي الأبيض 135 جنيهاً للكيلو.

الرومي الأسمر: 135 جنيهاً للكيلو

الأرانب: تتراوح ما بين 140 - 180 جنيهًا للكيلو.

الحمام: يتراوح ما بين 170 - 200 جنيه للزوج.

حركة أسعار الدواجن في الأسواق 

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن قطاع الدواجن شهد خلال الفترة الأخيرة ضغوطًا كبيرة نتيجة الخسائر التي تعرض لها عدد من المستثمرين والمربين، موضحًا أن بعض المستثمرين عزفوا عن الاستمرار في عمليات الإنتاج، إلا أن ذلك لا يعني خروجهم بشكل كامل من منظومة الدواجن.

وتأتي تصريحات رئيس شعبة الدواجن في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون حركة أسعار الدواجن في الأسواق، خاصة مع ارتباط الأسعار بتكاليف الإنتاج وحجم المعروض من الدواجن والكتاكيت، إلى جانب الظروف التي يمر بها المربون والمستثمرون داخل القطاع.

حقيقة خروج المستثمرين من قطاع الدواجن

وأوضح سامح السيد أن بعض المستثمرين ابتعدوا عن إنتاج الدواجن بعد الخسائر التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، إلا أنهم لم يخرجوا من منظومة الدواجن بشكل نهائي.

وأشار إلى أن حالة التراجع في الإنتاج لدى بعض المربين جاءت نتيجة الظروف التي واجهها القطاع، خاصة مع تعرض المنتجين لخسائر جعلت استمرار العملية الإنتاجية أكثر صعوبة بالنسبة لبعضهم.

وأكد أن الحديث عن عزوف بعض المستثمرين عن الإنتاج لا يعني انهيار منظومة الدواجن أو توقفها، وإنما يعكس تأثر بعض المنتجين بالظروف الاقتصادية والسوقية التي مر بها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

مربون تخلصوا من الكتاكيت بسبب الخسائر

وكشف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية أن بعض المربين كانت لديهم كميات من الكتاكيت، واضطروا إلى التخلص منها نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها.

وأوضح أن ثبات أسعار الدواجن في بعض الفترات، بالتزامن مع ارتفاع أو استمرار تكاليف الإنتاج، تسبب في ضغوط على المربين، ما جعل الاستمرار في التربية يمثل عبئًا على بعض المنتجين.

وأشار إلى أن المربي عندما يجد أن تكلفة إنتاج الدواجن لا تتناسب مع سعر البيع في السوق، فإنه قد يتعرض لخسائر متتالية، وهو ما يؤثر في قراراته المتعلقة بالدخول في دورات إنتاج جديدة.

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