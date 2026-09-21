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إسرائيل تعترف.. أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تعترف.. أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية

حرب أكتوبر 1973
حرب أكتوبر 1973
فرناس حفظي

لا تزال حرب أكتوبر 1973، و بعد 53 عاما، تفرض نفسها على الذاكرة العسكرية الإسرائيلية، بعدما كشفت في ساعاتها الأولى عن إخفاق كبير للجيش الإسرائيلي أمام الهجوم المصري، الذي نجح في عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف وتحقيق أهداف الحرب و استرداد الاراضي المصرية المحتلة.

وفي مراجعة نشرتها صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، يعود الكاتبان روثي باينز فيلدمان والبروفيسور إيهود باينز إلى واحدة من أكثر اللحظات إحراجا في تاريخ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا لمواجهة السيناريو الذي نفذته القوات المصرية في السادس من أكتوبر.

مفاجأة مصرية قلبت الحسابات

في السادس من أكتوبر 1973، بدأت القوات المسلحة المصرية عملية العبور عبر قناة السويس على جبهة واسعة، وتمكنت من اختراق التحصينات الإسرائيلية وإقامة رؤوس جسور على الضفة الشرقية، بالتزامن مع هجوم مدفعي مكثف وتقدم للقوات البرية سبقته ضربة قوية شلت جميع التحصينات.

وسقطت مواقع خط بارليف تباعًا أمام القوات المصرية، ليتحول الحاجز الذي قدمته إسرائيل باعتباره خطًا دفاعيًا متينًا إلى نقطة ضعف في مواجهة خطة العبور المصرية.

الجيش المصري يفاجئ إسرائيل

وتكشف المراجعة الإسرائيلية أن أحد أهم أسباب الإخفاق تمثل في اعتقاد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن الجيش المصري غير قادر على تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق.

لكن القوات المسلحة المصرية قلبت هذه الحسابات جميع الموازين؛ إذ اختارت هدفًا عسكريًا محددًا وقابلًا للتنفيذ، تمثل في عبور القناة واقتحام خط بارليف وإنشاء رؤوس جسور شرقها، بدلًا من محاولة التوغل في كامل سيناء.

وبهذه الخطة، تمكن الجيش المصري من تحقيق المفاجأة الاستراتيجية وفرض واقع عسكري جديد على الضفة الشرقية للقناة.

خط بارليف.. من «حصن إسرائيل» إلى رمز للهزيمة

كان خط بارليف أحد أبرز رموز القوة العسكرية الإسرائيلية قبل الحرب، لكن القوات المصرية تمكنت من اختراقه واقتحام مواقعه خلال عملية العبور.

وتشير المراجعة الإسرائيلية إلى أن المشكلة لم تكن في التحصينات وحدها، بل في التصور الذي قامت عليه العقيدة الدفاعية الإسرائيلية، والتي لم تستعد بالشكل الكافي لعملية عبور مصرية واسعة.

وهكذا، أصبح خط بارليف شاهدًا على واحدة من أكبر المفاجآت العسكرية في تاريخ المنطقة: جيش مصري يعبر قناة السويس ويقتحم التحصينات الإسرائيلية التي كان يُنظر إليها باعتبارها عقبة يصعب تجاوزها.

53 عاما.. وإسرائيل لا تزال تبحث عن إجابة

وبعد أكثر من نصف قرن، لا يزال السؤال حاضرًا داخل إسرائيل: كيف تمكن الجيش المصري من تنفيذ عملية العبور بهذا الحجم، ولماذا فشل الجيش الإسرائيلي في منعها؟

ويرى الكاتبان أن الدرس الأبرز من حرب أكتوبر هو أن الجيش الذي يستهين بقدرات خصمه ويفشل في الاستعداد للسيناريوهات الصعبة قد ينهار أمام الاختبار الحقيقي.

وهكذا بقيت حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخ الصراع؛ فقد عبر الجيش المصري قناة السويس، وحطم خط بارليف، واستعاد السيطرة على أجزاء من الأراضي المصرية شرق القناة، وفرض على إسرائيل مواجهة واقع عسكري لم تكن مستعدة له، وبانتصاره فرض المقاتل المصري كلمته على أرض المعركة  و أجبر إسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات لاسترداد كامل أرض سيناء .

وبعد 53 عاما، تكشف المراجعة الإسرائيلية نفسها  أن حرب أكتوبر كانت لحظة انكشاف حقيقية للقوة العسكرية الإسرائيلية أمام نجاح خطة العبور المصرية.

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