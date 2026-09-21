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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | جيب تستدعي 100 ألف SUV بسبب خطر تطاير قضبان السقف.. سعر فورد F-150 موديل 2027 في السعودية

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يتواجد في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس AMG GT الكهربائية، وتنتمي AMG GT لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وظهرت السيارة ضمن فعالية لمرسيدس في متحف مرسيدس-بنز في شتوتجارت.

تتزايد الضغوط المالية على مجموعة فولكس فاجن بعد إقرار إجراءات هيكلية صارمة طالت علامتها الفاخرة «بورش».

تصدر استدعاء جديد للسلامة قائمة اهتمامات ملاك السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في السوق الأمريكي والعالمي؛ بسبب خلل تصنيعي بسيط في ظاهره لكنه قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة أثناء القيادة على الطرق السريعة.

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد F-150 موديل 2027، وتنتمي F-150 لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعمل بمحرك 8 سلندر، وتم إطلاق إصدار Carhartt المخصص للمهام الصعبة.

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