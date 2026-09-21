سعر فورد F-150 موديل 2027 في السعودية

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد F-150 موديل 2027، وتنتمي F-150 لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعمل بمحرك 8 سلندر، وتم إطلاق إصدار Carhartt المخصص للمهام الصعبة.

سيارة فورد F-150 موديل 2027 البيك أب الجديدة

محرك فورد F-150 موديل 2027

تحصل سيارة فورد F-150 موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 2700 سي سي، وتنتج قوة 325 حصان، وبها عزم دوران 542 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة فورد F-150 موديل 2027 البيك أب الجديدة

ويوجد بـ فورد F-150 موديل 2027 أيضا محرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي، وتنتج قوة 400 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورد F-150 موديل 2027

سيارة فورد F-150 موديل 2027 البيك أب الجديدة

تظهر سيارة فورد F-150 موديل 2027 بـ لمسات تصميمية جديدة، وبها شبكات أمامية، وجنوط جديدة بتصميم مقسوم، وشريط أعرض يمنح السيارة مظهر أكثر هيبة على الطريق.

سعر فورد F-150 موديل 2027

سيارة فورد F-150 موديل 2027 البيك أب الجديدة

تباع سيارة فورد F-150 موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 152 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

سيارة فورد F-150 موديل 2027 البيك أب الجديدة

أطلقت فورد سيارة فورد موديل تي عام 1908 التي غيرت وجه وسائل النقل، وجعلت امتلاك السيارات في متناول الطبقة المتوسطة والعاملة، وبعدها أدخل هنري فورد تقنية خط الإنتاج الآلي، مما قلص وقت تصنيع السيارة بشكل هائل وخفض تكلفتها، محدثاً ثورة صناعية عالمية.

سيارة فورد F-150 موديل 2027 البيك أب الجديدة

وجدير بالذكر ان فورد تكيفت مع متطلبات العصر الحديث عبر تطوير سيارات موفرة للوقود، والمركبات الهجينة، والكهربائية الذكية.