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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ريهام قدري

تقضي الفنانة ناهد السباعي إجازة مميزة في اليونان، حيث حرصت على مشاركة جمهورها جانبًا من تفاصيل رحلتها، من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 إطلالة ناهد السباعي باليونان 

 

وظهرت ناهد السباعي خلال الصور بإطلالة صيفية لافتة، إذ ارتدت فستانًا من الستان مكشوفًا ومنقوشًا، جاء بتصميم يشبه أزياء البحر، وبدت في حالة من السعادة والاسترخاء أثناء استمتاعها بأجواء الإجازة.

ووثقت الفنانة خلال رحلتها عددًا من اللحظات المختلفة، بداية من التنزه والتسوق، وصولًا إلى زيارة عدد من الأماكن والمعالم التي تتميز بها اليونان، لتكشف لمتابعيها عن جانب من أجواء رحلتها التي جمعت بين الاستجمام واكتشاف أماكن جديدة.

وبدت ناهد السباعي حريصة على الاستمتاع بكل تفاصيل رحلتها، مستغلة فترة الإجازة للابتعاد عن ضغوط العمل وأجواء التصوير، وقضاء وقت هادئ وسط الأجواء الطبيعية والسياحية التي تتميز بها اليونان.

وأرفقت ناهد السباعي الصور بتعليق عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: «في اليونان، في كل زاوية ذكرى»، في إشارة إلى ارتباطها بتفاصيل الرحلة واللحظات المختلفة التي تعيشها خلال فترة إجازتها.

وحظيت صور ناهد السباعي بتفاعل واسع من متابعيها، الذين تفاعلوا مع إطلالتها الصيفية وأجواء الرحلة، كما عبر عدد منهم عن إعجابهم بالصور وتمنوا لها قضاء إجازة سعيدة والاستمتاع بوقتها.

وتحرص ناهد السباعي من وقت لآخر على مشاركة جمهورها جانبًا من حياتها اليومية، سواء من خلال صور إطلالاتها أو رحلاتها خارج مصر، إلى جانب ظهورها في المناسبات الفنية ومشاركتها في الأعمال السينمائية والدرامية.

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