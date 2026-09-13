لوك جذاب.. ناهد السباعي تخطف الانظار بظهورها

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، متابعيها بصور جديدة لها رفقة مجموعة من الأصدقاء ومنهم الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة ناهد السباعي

وأطلت ناهد السباعي، مرتديه فستان لافت باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ناهد السباعي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ناهد السباعي، في المكياج على الألوان البنية التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها

ونعرض لكم صور الفنانة ناهد السباعي