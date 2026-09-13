إعلامية: «عموتة» يدرس ضم أشرف داري لقائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

قالت الإعلامية دينا سليم، إن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يدرس بقوة الاستعانة بالمغربي أشرف داري ضمن قائمة الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في بطولة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن تفكير عموتة في ضم داري لقائمة المباراة، يأتي بعد انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية وظهوره بصورة جيدة، بعدا عن إصابة عمرو الجزار وغيابه لنهاية الموسم، وإصابة ياسر إبراهيم، على أن يحسم المدير الفني موقفه النهائي من تواجده في القائمة يوم الأثنين المقبل.