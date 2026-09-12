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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس
المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس
رامي المهدي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام الدرندلي، اليوم السبت، تاجيل محاكمة المتهم في واقعة مقتل أسرة بالتجمع الخامس لجلسة الدور الأول من شهر اكتوبر. 

وقال دفاع أسرة النرجس بالتجمع، خلال نظر المحاكمة المتهم إن المتهم خطط لارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بـ 10 أيام.

وأوضح الدفاع أن ما ورد بأوراق القضية، وما أسفرت عنه التحقيقات، يكشف عن وجود تخطيط مسبق للواقعة، مطالبًا المحكمة بأخذ ملابسات القضية وما نسب إلى المتهم في الاعتبار.
ظهرت أسرة ضحايا واقعة النرجس، اليوم السبت، داخل محكمة القاهرة الجديدة، بالتزامن مع نظر جلسة محاكمة المتهم في واقعة مقتل أفراد الأسرة.
وبدت علامات الحزن والتأثر واضحة على وجوه أفراد الأسرة، وسط حالة من الصمت والترقب خلال حضورهم جلسة المحاكمة، انتظارًا لما ستسفر عنه إجراءات نظر القضية.
 

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام الدرندلي، اليوم السبت، إلى أقوال المتهم في واقعة مقتل أسرة بالتجمع الخامس.


وبدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة أمر الإحالة الخاص بالمتهم، قبل أن توجه إليه المحكمة الاتهامات المنسوبة إليه وتسأله عما إذا كان قد ارتكب الواقعة، ليرد المتهم بإنكار ما نُسب إليه، قائلاً: «محصلش.. معملتش حاجة».


يأتي إنكار المتهم أمام المحكمة، رغم ما نُسب إليه من اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بشأن ارتكابه الواقعة.


ومن جانبه، حضر المحامي شريف أديب، دفاع أسرة المجني عليهم، وادعى مدنيًا بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ضد المتهم.


وكشفت تفاصيل تقرير الصفة التشريحية المبدئي الخاص بضحايا واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع، عن الإصابات التي لحقت بالضحايا جراء إطلاق النيران، وعدد الطلقات التي استقرت بأجسادهم.

وأوضح التقرير المبدئي أن الضحايا تعرضوا لإصابات بطلقات نارية في أماكن متفرقة من أجسادهم، فيما جرى تحديد طبيعة الإصابات وسبب الوفاة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.وكشفت التحقيقات التي تجريها نيابة القاهرة الجديدة تفاصيل جديدة في واقعة أسرة كاملة بمنطقة التجمع، بعدما أدلى المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق، موضحًا ملابسات بداية الخلاف التي انتهت بإطلاق النار وسقوط الضحايا.وقال المتهم خلال التحقيقات، بحسب ما ورد في أقواله، إنه نشبت مشادة بينه وبين أحد أفراد الأسرة بسبب خلافات مالية، مشيرًا إلى أن المجني عليه رفض التوقيع على إيصالات أمانة، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما.وأضاف المتهم أنه أطلق النار عليه خلال المشادة، قبل أن تتطور الأحداث بصورة انتهت بمقتل باقي أفراد الأسرة، فيما تواصل النيابة التحقيق في ملابسات الواقعة ودوافعها، كما طلبت استكمال التحريات والفحوص اللازمة للمتهم.وطلبت نيابة القاهرة الجديدة إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك للوقوف على مدى تعاطيه أي مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

يأتي طلب النيابة ضمن إجراءات التحقيق لكشف ملابسات الجريمة كاملة، وتحديد الحالة التي كان عليها المتهم وقت ارتكاب الواقعة، إلى جانب استكمال الفحوص والتحريات اللازمة.

واستمعت النيابة، إلى أقوال حارس العقار وزوجته في واقعة اتهام أحد الأشخاص بإنهاء حياة أسرة التجمع.
 

وشهدت تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام أحد الأشخاص بإنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع، لحظات مثيرة، بعدما التزم المتهم الصمت التام خلال التحقيقات، ولم يدلي بأي أقوال بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.

محكمة جنايات القاهرة مقتل أسرة بالتجمع الخامس محاكمة المتهم

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