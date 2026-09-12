غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

كشفت تحقيقات نيابة التجمع، تفاصيل اعترافات المتهم، بإنهاء حياة أسرة النرجس بالتجمع، الذي روى أمام جهات التحقيق تحركاته عقب ارتكاب الجريمة، بدءًا من محاولاته إخفاء الجثامين داخل السيارة، مرورًا بتغيير ملابسه والتخلص من آثار الدماء، وصولًا إلى تفكيك السلاح المستخدم في الواقعة وتنظيفه، في سلسلة من التصرفات التي رصدها المتهم تفصيليًا خلال التحقيقات.

في السطور التالية نرصد أقوال المتهم

س: ماذا فعلت بعد ارتكاب الجريمة؟

ج: ساعتها مشيت بسرعة جنونية لحد ما أخدت اللفة بتاعة الطريق، ومشيت لحد ما قابلت يافطة مكتوب عليها العين السخنة والقاهرة، فدخلت الدخلة بتاعة القاهرة.

س: ماذا حدث عقب دخولك طريق القاهرة؟

ج: أول ما نزلت الطريق لقيت حفرة وقمت ومقف العربية وغطيتها بمشمع بلاستيك لونه أبيض، وساعتها وقفت ونزلت.

س: ماذا فعلت بالمشمع الأبيض؟

ج: أخدته علشان أغطي بيه العربية، وفعلاً جبت المشمع وغطيته.

س: لماذا قمت بتغطية الجثامين؟

ج: علشان الناس في الشارع والعربيات حواليا ما ياخدوش بالهم إن فيه جثث في العربية.

س: ماذا فعلت بعد ذلك؟

ج: جبت شيكارة أسمنت وحطيتها على المدعوة أمل.

س: إلى أين توجهت بعد ذلك؟

ج: اتحركت بعد كده على البيت عند أسامة.

س: ماذا فعلت عندما وصلت إلى منزل أسامة؟

ج: لفيت من جنب البيت من ورا، وروحت ركنت العربية اللي فيها أمل والبنتين جنب البيت بشوية، ونزلت أنا على رجلي ومشيت ناحية بيت أسامة على أساس أني أدخل آخذ الفلوس والذهب وأمشي.

س: هل تمكنت من دخول المنزل؟

ج: لما وصلت هناك الشارع كان فيه حركة والبواب كان موجود قدام البيت، وساعتها معرفتش أدخل البيت أسرق منه حاجة.

س: ماذا فعلت بعد ذلك؟

ج: رحت راكب عربيتي ورجعت تاني مكان ما سبت العربية اللي فيها أمل والبنات.

س: ماذا فعلت بالسيارة التي كانت بها الجثامين؟

ج: نزلت من العربية بتاعتي وطلعت غطا العربية من الشنطة عندي، ورحت مغطي بيه العربية اللي فيها الجثث علشان محدش يشوفهم.

س: لماذا قررت ترك السيارة مغطاة؟

ج: قلت خلاص هستنى، وكده كده في أي وقت، لو كمان شوية، أدخل ومعايا المفاتيح بتاعة البيت.

س: ماذا فعلت بملابسك؟

ج: روحت وبدلت بلبس أبيض وبنطلون جينز، وروحت قالع الهدوم اللي عليا وغيرت.

س: هل توقفت في أحد الأماكن؟

ج: دخلت في أحد الكافيهات اشتريت علبة سجاير وكوباية قهوة دوبل.

س: ماذا فعلت فور وصولك إلى المنزل؟

ج: أول ما طلعت البيت حطيت هدومي على طول في الغسالة.

س: لماذا وضعت الملابس في الغسالة؟

ج: علشان الهدوم كان عليها دم.

س: ماذا فعلت بعد ذلك؟

ج: مسكت السلاح اللي قتلتهم بيه، وحطيت طبق ومليته ميه وصابون، وفكيت السلاح كله حتة حتة.

س: ماذا فعلت بأجزاء السلاح بعد تفكيكه؟

ج: حطيت السلاح مفكوك ونقعته من غير فرشة أو أي حاجة.

س: وماذا فعلت بعد نقع أجزاء السلاح؟

ج: خرجت قطع السلاح واحدة واحدة، نشفتها من المية، ورشيت عليها إسبراي الخاص بتنظيف السلاح.

س: لماذا تركت السلاح مفككًا؟

ج: فضلت سايبه مفكوك علشان مينفعش أركبه بعدها على طول، علشان الزيت لازم على الأقل يسيب يوم مثلاً.