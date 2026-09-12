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بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث

بهاء سلطان
بهاء سلطان
أحمد إبراهيم

لفت الفنان بهاء سلطان الأنظار خلال حفله ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في تونس، في أول عودة له لإحياء الحفلات هناك بعد غياب استمر 23 عاما، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع أغانيه.

حفل بهاء سلطان في قرطاج

وافتتح بهاء سلطان حفله بأغنيته الشهيرة "تعالى أدلعك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور التونسي، قبل أن يواصل فقرته الغنائية بتقديم مجموعة من أبرز أغانيه التي تفاعل معها الحضور وردد كلماتها معه.

ويعد حفل بهاء سلطان في قرطاج أول ظهور فني له بعد نجاته من حادث سير تعرض له مؤخرا، حيث طمأن جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أن حالته أصبحت جيدة.

وتحدث بهاء سلطان عن عودته إلى تونس وإحياء حفله في قرطاج بعد غياب 23 عاما، معربا عن اشتياقه للقاء الجمهور التونسي، وسعادته بالعودة للغناء أمامه من جديد.

تصريحات بهاء سلطان بحفل قرطاج

وقال بهاء سلطان في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام تونسية: "جمهور قرطاج حافظ الأغاني اكتر من الفنان نفسه، وأنا حبيت اتبسط معاهم وأبسطهم، وبحب الجمهور التونسي، وإن شاء الله هغني أغاني جديدة، آخر 5 أغاني نزلوا واستمعوا ليهم كويس".

وعن غيابه عن إحياء الحفلات في تونس، قال بهاء سلطان: "هي نفس الأغاني ونفس البني ادم والدنيا بسيطة، وإن شاء الله يتبسطوا بوقتي معاهم".

وأكد بهاء سلطان أن حالته الصحية أصبحت جيدة بعد حادث السير الذي تعرض له، مشيرا إلى أنه حرص على العودة إلى جمهوره ومواصلة نشاطه الفني بشكل طبيعي.

حادث بهاء سلطان 

ويأتي الحفل بعد أيام من الحادث الذي تعرض له بهاء سلطان أثناء عودته من الساحل الشمالي، حيث وقع الحادث على طريق وادي النطرون  العلمين، بعد اصطدام سيارته بمركبة ونش، ما تسبب في انقلاب السيارة، وأسفر عن تعرضه لعدد من الكدمات.

وبعد الحادث، حرص الفنان على الاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات وضعه، قبل أن يستأنف ارتباطاته الفنية، ليواصل تحضيراته لحفله المرتقب في تونس، الذي يمثل عودة جديدة للقاء جمهوره وتقديم حفلاته الغنائية.

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