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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثبات ملحوظ.. سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، عند نفس المستويات المسجلة في آخر يوم عمل للجهاز المصرفي، وسط ثبات ملحوظ في أسعار الصرف داخل البنوك.

وتتوقف البنوك عن العمل اليوم السبت، ضمن عطلتها الأسبوعية، على أن تستأنف نشاطها وفق مواعيد العمل الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار في آخر تحديثات البنوك نحو 51.27 جنيه، مع تفاوت محدود في أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

أقل سعر للدولار اليوم في البنوك

سجل أقل سعر للدولار نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

وجاء ثاني أقل سعر للدولار عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري وفيصل الإسلامي.

سعر الدولار في أغلب البنوك

استقر سعر الدولار في أغلب البنوك عند متوسط 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع، ومن بينها بنك قناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري العربي، وكريدي أجريكول، وHSBC، وبنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي CIB، والمصرف العربي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك الأهلي المصري.

وتراوح سعر الدولار بين 51.22 و51.25 جنيه للشراء، وبين 51.32 و51.35 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، والتعمير والإسكان، ونكست، والبركة، وكريدي.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر للدولار نحو 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وجاء ثاني أعلى سعر عند 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع في بنك سايب.

تحركات الدولار عالميًا

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع، وسط ترقب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، وهي عوامل تترقب الأسواق تأثيرها على تحركات العملات والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

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