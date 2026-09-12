آمال ماهر تشارك جمهورها أجواء رومانسية برفقة زوجها على الشاطئ

شاركت الفنانة آمال ماهر جمهورها لحظات خاصة من أواخر فصل الصيف، حيث ظهرت برفقة زوجها على أحد الشواطئ في أجواء رومانسية، ما أثار اهتمام متابعيها وتفاعلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت آمال ماهر مجموعة من الصور عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها بوضع قلبين باللون الأصفر، لتتلقى بعدها العديد من التعليقات من جمهورها الذي عبر عن سعادته بظهورها





موعد حفل آمال ماهر ومدحت صالح فى قصر القبة

وتستعد آمال ماهر لإحياء حفل غنائى جديد يوم 2 أكتوبر المقبل فى قصر القبة، بمشاركة الفنان مدحت صالح، ومن المقرر أن يقدم الثنائى خلال الحفل باقة من أشهر أغانيهما التى ارتبط بها الجمهور على مدار السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع عودة آمال ماهر لإحياء الحفلات فى مصر بعد نشاطها الفنى خلال الفترة الماضية