وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم أن خط أنابيب شرق-غرب تعرض لعدة استهدافات، الخميس، في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، في تطور استهدف أحد أهم ممرات نقل النفط في المملكة.

يأتي ذلك بعد إعلان السعودية، في وقت سابق، إيقاف خط أنابيب شرق-غرب احترازيًا، على خلفية التطورات الأمنية والاستهدافات التي طالت منشآته. ويُعد الخط مسارًا استراتيجيًا لنقل النفط الخام من مناطق الإنتاج في شرق المملكة إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر.

وتشير تقارير حديثة إلى رصد حرائق وأعمدة دخان على امتداد مسار الخط قرب المدينة المنورة، إلا أن بعض هذه التقارير لم تتضمن تأكيدًا مستقلًا بشأن طبيعة الأضرار أو الجهة المسئولة عن الاستهداف.

ويكتسب خط شرق-غرب أهمية خاصة بالنسبة إلى صادرات النفط السعودية، إذ يتيح للمملكة نقل الخام إلى البحر الأحمر وتصديره عبر ميناء ينبع، بما يوفر مسارًا بديلًا عن طرق الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز.

وتأتي الاستهدافات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وتهديدات متزايدة للبنية التحتية للطاقة وطرق تصدير النفط، ما يثير مخاوف بشأن انعكاسات أي تعطّل طويل الأمد على إمدادات الطاقة العالمية والأسواق الدولية.

كانت منشآت الطاقة السعودية قد تعرضت في أبريل الماضي لهجمات أدت إلى خفض مؤقت في طاقة الضخ عبر خط شرق-غرب بنحو 700 ألف برميل يوميًا، قبل أن تعلن وزارة الطاقة السعودية استعادة طاقته التشغيلية الكاملة، البالغة نحو 7 ملايين برميل يوميًا.