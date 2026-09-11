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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
آية التيجي

قد لا يكون ارتفاع سكر الدم واضحًا دائمًا، خاصة في المراحل المبكرة من مقدمات السكري أو السكري من النوع الثاني، إذ يمكن أن تظهر بعض الأعراض بصورة بسيطة أو تتشابه مع مشكلات صحية أخرى، ما يجعل اكتشافها أمرًا صعبًا.

علامات ارتفاع سكر الدم

وكشف تقرير نشره موقع EatingWell، أن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم قد يصاحبه عدد من العلامات غير الواضحة، مشيرًا إلى أهمية الانتباه إليها وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عند تكرارها أو اجتماع أكثر من عرض، وتشمل:

- العطش المستمر وكثرة التبول:
يعد العطش الشديد وكثرة التبول من العلامات الشائعة التي قد تشير إلى ارتفاع سكر الدم.

وأوضح التقرير أن زيادة الجلوكوز في الدم تجعل الكلى تعمل بصورة أكبر للتخلص من السكر الزائد، إذ تسحب الماء من أنسجة الجسم للمساعدة في إخراج الجلوكوز عبر البول، ما يؤدي إلى زيادة التبول وفقدان السوائل، وبالتالي الشعور بالعطش.

وينصح في هذه الحالة بتجنب الاعتماد على المشروبات السكرية مثل العصائر والمشروبات الغازية والمشروبات الرياضية، لأنها قد تزيد مستويات السكر في الدم.

علامات ارتفاع سكر الدم

- الشعور بالجوع طوال الوقت:
قد يكون الجوع المستمر من العلامات التي تستحق الانتباه، خاصة إذا كان الشخص يتناول كميات كافية من الطعام ومع ذلك يشعر بالجوع بصورة متكررة.

ويحتاج الجسم إلى الجلوكوز للحصول على الطاقة، لكن في حالة عدم إنتاج كمية كافية من الإنسولين أو عدم استخدامه بكفاءة، قد لا تتمكن الخلايا من الاستفادة من الجلوكوز الموجود في الدم بالشكل المناسب.

وقد يؤدي ذلك إلى نقص الطاقة والشعور بالجوع بشكل متكرر.

وأشار التقرير إلى أن الجوع الشديد المصحوب بفقدان الوزن قد يكون علامة على مرض السكري، وخاصة السكري من النوع الأول، ويستدعي تقييمًا طبيًا.

- تشوش الرؤية:
يمكن أن يؤدي ارتفاع سكر الدم إلى تشوش الرؤية، وقد تظهر المشكلة وتختفي من وقت لآخر.

ويرتبط ذلك بتأثير ارتفاع مستويات السكر على الأوعية الدموية الدقيقة في العين، وفي حال استمرار ارتفاع السكر لفترات طويلة، قد يؤدي إلى تلف شبكية العين والإصابة باعتلال الشبكية السكري.

علامات ارتفاع سكر الدم

- الشعور بالتعب المستمر:
الإرهاق والتعب الدائم من العلامات التي قد تصاحب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

فعندما لا يستطيع الجسم إنتاج الإنسولين بصورة كافية أو لا يستخدمه بكفاءة نتيجة مقاومة الإنسولين، قد تواجه الخلايا صعوبة في الحصول على الجلوكوز الموجود في الدم واستخدامه لإنتاج الطاقة، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب.

- تكرار الإصابة بالتهابات المسالك البولية:
قد يكون تكرار التهابات المسالك البولية أحد العلامات المرتبطة بارتفاع سكر الدم.

ووفقًا للتقرير، فإن زيادة مستويات السكر تؤدي إلى زيادة إخراجه عن طريق البول، وهو ما قد يساهم في توفير بيئة تساعد على نمو البكتيريا، وبالتالي زيادة احتمالية الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

علامات ارتفاع سكر الدم

- ظهور بقع داكنة أو زوائد جلدية:
قد تظهر بقع جلدية داكنة وملمسها مخملي في مناطق ثنيات الجلد، مثل الرقبة والإبطين والأصابع ومنطقة الفخذ.

وقد تكون هذه العلامة مرتبطة بحالة تُعرف باسم الشواك الأسود (Acanthosis Nigricans)، والتي يمكن أن ترتبط بارتفاع مستويات الإنسولين ومقاومة الإنسولين ومقدمات السكري أو مرض السكري.

كما يمكن أن ترتبط مستويات السكر المرتفعة ببعض التغيرات الجلدية الأخرى، مثل الزوائد الجلدية، وجفاف الجلد والحكة وبعض الالتهابات البكتيرية والفطرية.

- أعراض أخرى غير مبررة:
لا تظهر أعراض ارتفاع سكر الدم بالطريقة نفسها لدى الجميع، وهناك علامات أخرى قد تستدعي الانتباه، منها:
تساقط الشعر.
جفاف الجلد.
الغثيان.
بطء التئام الجروح.
التنميل في أصابع اليدين والقدمين.
جفاف الفم.

بعض المشكلات المتعلقة بالصحة الجنسية، مثل انخفاض الرغبة الجنسية أو ضعف الانتصاب لدى الرجال وجفاف المهبل لدى النساء.

علامات ارتفاع سكر الدم

كيف يمكن التحكم في سكر الدم؟

وأكد التقرير أن تغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد في تحسين التحكم في مستويات السكر، لكنه لا يغني عن التشخيص والعلاج الطبي عند الإصابة بالسكري.
ومن أبرز العادات التي يمكن اتباعها:
ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام: يمكن للرياضة تحسين حساسية الإنسولين، وحتى الأنشطة المعتدلة مثل المشي قد تكون مفيدة.

ـ تناول وجبات متوازنة: يفضل الجمع بين الكربوهيدرات الغنية بالألياف والبروتين الخالي من الدهون والدهون الصحية للمساعدة في تجنب الارتفاعات الحادة في سكر الدم.

ـ الحفاظ على وزن صحي: يمكن أن يساعد فقدان قدر بسيط من الوزن لدى بعض الأشخاص في تحسين وظيفة الإنسولين والتحكم في سكر الدم.

ـ الابتعاد عن التدخين: يرتبط التدخين بمقاومة الإنسولين وقد يؤثر سلبًا على تنظيم مستويات السكر.

ـ السيطرة على المشكلات الصحية الأخرى: مثل ارتفاع ضغط الدم، بما يدعم الصحة الأيضية بشكل عام.

علامات ارتفاع سكر الدم

تحليل سكر الدم هو الفيصل

وشدد التقرير على أن ارتفاع سكر الدم قد لا يسبب أعراضًا واضحة في بعض الحالات، لذلك لا ينبغي الاعتماد على الأعراض وحدها لمعرفة مستويات الجلوكوز.

وفي حال وجود مخاوف بشأن ارتفاع السكر أو تكرار بعض العلامات السابقة، يمكن أن تساعد تحاليل الدم التي يجريها الطبيب في تحديد مستوى السكر وتقييم الحالة ووضع خطة مناسبة للتعامل معها.

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