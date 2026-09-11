رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

خطفت الفنانة رانيا منصور الأنظار بإطلالة أنيقة وناعمة، ظهرت بها خلال حضورها إحدى الفعاليات الخاصة لأحد علامات الأزياء والإكسسوارات، حيث اعتمدت على تنسيق يجمع بين الألوان الهادئة والتفاصيل الأنثوية، مع لمسات إكسسوارات ذهبية أكملت أناقتها.

تفاصيل إطلالة رانيا منصور

واختارت رانيا منصور فستانًا بتصميم مميز يجمع بين الجزء العلوي باللون البيج والتنورة الواسعة ذات النقشة الكاروهات، وجاء الجزء العلوي بقصة محددة للجسم مع فتحة رقبة مربعة وأكتاف عريضة دون أكمام، ما منح الإطلالة طابعًا أنثويًا راقيًا.

وزُين الجزء الأمامي من الفستان بتفاصيل أفقية متدرجة تشبه الأشرطة الرفيعة، مع أزرار معدنية صغيرة أضافت لمسة كلاسيكية إلى التصميم، بينما جاءت التنورة بقصة واسعة ومنسدلة مع نقشة مربعات بدرجات الأبيض والبيج، لتمنح الفستان حركة وانسيابية لافتة.

رانيا منصور

رانيا منصور تتألق بالإكسسوارات الذهبية

ولم تعتمد رانيا منصور على الكثير من الإكسسوارات، لكنها اختارت قطعًا بارزة أضافت لمسة فاخرة إلى مظهرها، حيث ارتدت عقدًا ذهبيًا بتصميم متدلٍ من المنتصف، مع أقراط ذهبية صغيرة وأنيقة.

ونسقت مع الإطلالة مجموعة من الخواتم الذهبية، وظهرت بحقيبة يد باللون الأخضر الداكن المائل إلى الأسود، بتصميم منسوج وتفاصيل معدنية ذهبية، ما خلق تباينًا أنيقًا مع درجات الفستان الهادئة.

رانيا منصور

تسريحة شعر ومكياج رانيا منصور

واختارت رانيا منصور تسريحة شعر بسيطة، حيث رفعت شعرها إلى أعلى في كعكة أنيقة، وهو ما ساعد على إبراز تفاصيل الرقبة والعقد وفتحة الفستان.

ومن الناحية الجمالية، فاعتمدت على مكياج ناعم وطبيعي يبرز ملامح وجهها، مع درجات هادئة تناسب ألوان الإطلالة، بينما ظهرت بحذاء بدرجة الأوف وايت أو البيج الفاتح، ليحافظ على التناغم العام للألوان.

تأتي إطلالة رانيا منصور لتؤكد أن التنسيقات الهادئة يمكن أن تمنح المرأة مظهرًا أنيقًا ولافتًا دون الحاجة إلى المبالغة في الألوان أو التفاصيل.