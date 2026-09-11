إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

يُعد سرطان المبيض من أكثر أنواع السرطان صعوبة في الاكتشاف المبكر، إذ غالبًا ما تظهر أعراضه بصورة مبهمة بعد انتشار المرض إلى أعضاء أخرى، لكن أبحاثًا حديثة سلطت الضوء على إجراء جراحي قد يساهم في خفض خطر الإصابة به بنسبة تصل إلى 80%، من خلال إزالة قناتي فالوب.

سرطان المبيض.. لماذا يصعب اكتشافه مبكرًا؟

ووفقًا لما نشرته صحيفة Daily Mail، تشير أبحاث امتدت لنحو 20 عامًا إلى أن غالبية حالات سرطان المبيض، وخاصة الأنواع الأكثر فتكًا، قد تبدأ في قناتي فالوب وليس في المبيض نفسه.

ويصيب سرطان المبيض أكثر من 7 آلاف امرأة في بريطانيا سنويًا، وتُصاب به نحو واحدة من كل 50 امرأة خلال حياتها.

وتكمن خطورته في أن أعراضه قد تكون غير واضحة في المراحل الأولى، وتشمل:

انتفاخ البطن.

الشعور بالتعب.

انخفاض الشهية.

أعراضًا أخرى قد تبدو بسيطة أو مرتبطة بمشكلات صحية شائعة.

وبسبب صعوبة اكتشاف المرض مبكرًا، يتم تشخيص ما يقرب من 4 من كل 5 حالات في مرحلة متقدمة، عندما يكون السرطان قد انتشر بالفعل إلى أعضاء أخرى.

كما أشارت المادة إلى أن تجارب سابقة لم تجد أن الفحوصات التصويرية أو اختبارات الدم قادرة على اكتشاف سرطان المبيض في وقت مبكر بما يكفي لإنقاذ الأرواح.

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

هل يبدأ سرطان المبيض في قناتي فالوب ؟

وعلى مدار السنوات الماضية، توصل الباحثون إلى أدلة متزايدة تشير إلى أن العديد من حالات سرطان المبيض، وخاصة سرطان المبيض المصلي عالي الدرجة، تبدأ في الجزء الطرفي من قناة فالوب.

ووفقًا للنظرية التي دعمتها الدراسات الحديثة، يمكن لخلايا سرطانية دقيقة أن تتكون في قناتي فالوب، ثم تنتقل إلى المبيض وتبدأ في النمو بداخله، وهو ما يجعل اكتشافها من خلال الموجات فوق الصوتية أو وسائل التصوير الأخرى أمرًا صعبًا.

ومن هنا ظهرت فكرة استئصال قناتي فالوب بهدف إزالة المكان الذي قد تبدأ فيه الخلايا السرطانية قبل انتقالها إلى المبيض.

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

وأشارت الدراسات إلى أن استئصال قناتي فالوب يمكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة تصل إلى 80%، خاصة فيما يتعلق بالأنواع الأكثر خطورة.

ويُعرف الإجراء باسم الاستئصال الانتهازي لقناتي فالوب (Opportunistic Salpingectomy)، ويُجرى في بعض الحالات بالتزامن مع عملية جراحية أخرى في البطن.

ومن أمثلة العمليات التي يمكن خلالها التفكير في استئصال قناتي فالوب:

عمليات المرارة.

إصلاح الفتق.

بعض جراحات البطن.

الولادة القيصرية.

ووفقًا للخبراء المذكورين في التقرير، قد يستغرق استئصال قناتي فالوب نحو 5 دقائق إضافية عند إجرائه أثناء عملية جراحية قائمة بالفعل.

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

لماذا لا يتم استئصال المبيضين بدلًا من قناتي فالوب؟

بالنسبة للنساء اللاتي لديهن خطر مرتفع للإصابة بسرطان المبيض، خاصة بسبب وجود طفرات جينية مثل BRCA1 أو BRCA2 أو وجود تاريخ عائلي قوي للمرض، فإن الجراحة الوقائية التقليدية قد تشمل إزالة المبيضين وقناتي فالوب.

ولكن استئصال المبيضين لدى المرأة قبل انقطاع الطمث يؤدي إلى انقطاع طمث مبكر، بسبب توقف إنتاج الهرمونات المرتبطة بالمبيضين.

وقد يرتبط فقدان هرمون الإستروجين لفترة طويلة بزيادة مخاطر بعض المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب وهشاشة العظام وبعض مشكلات الذاكرة والخرف.

لذلك يبحث العلماء في إمكانية إزالة قناتي فالوب مع الإبقاء على المبيضين لفترة أطول لدى بعض النساء، خاصة اللاتي لم يصلن بعد إلى سن انقطاع الطمث.

تجربة بريطانية تدرس استئصال قناتي فالوب

تبحث تجربة بريطانية تُعرف باسم PROTECTOR في مدى فاعلية إزالة قناتي فالوب في الوقاية من سرطان المبيض لدى النساء الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ولكن اللاتي لم يصلن بعد إلى مرحلة انقطاع الطمث.

وتقوم الفكرة على إزالة قناتي فالوب أولًا، مع متابعة المرأة، ثم التفكير في إزالة المبيضين بعد الوصول إلى سن انقطاع الطمث.

ولكن النتائج النهائية للتجربة لن تكون متاحة قبل سنوات، ولذلك لا تزال التوصيات الطبية الحالية للنساء اللاتي لديهن خطر مرتفع جدًا للإصابة بسرطان المبيض تعتمد على تقييم الحالة بشكل فردي، وقد تشمل إزالة المبيضين وقناتي فالوب.

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

هل العملية مناسبة لكل النساء؟

رغم النتائج الواعدة، لا يعني ذلك أن استئصال قناتي فالوب أصبح إجراءً ضروريًا لكل امرأة.

فالخبراء يشيرون إلى أن الإجراء قد يكون خيارًا للنساء اللاتي أنهين الإنجاب ويخضعن بالفعل لجراحة في البطن، لكن القرار يجب أن يتم بعد مناقشة الفوائد والمخاطر مع الطبيب.

كما أن العملية لا تمنع جميع أنواع سرطان المبيض، إذ تشير الأدلة إلى أن بعض الأورام قد تبدأ بالفعل في المبيض.

ومن المخاطر المحتملة لأي تدخل جراحي حدوث:

النزيف.

العدوى.

إصابة الأعضاء القريبة.

إصابة المبيض بشكل عرضي.

احتمالية وجود تأثير على توقيت انقطاع الطمث، وهو أمر لا تزال الأبحاث تدرسه.

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

تحذير من الاعتقاد بأن استئصال القنوات يمنع سرطان المبيض تمامًا

يحذر بعض الخبراء من أن نجاح العملية في خفض خطر الإصابة قد يجعل بعض النساء يعتقدن أنهن أصبحن محصنات تمامًا من سرطان المبيض.

لكن هذا الاعتقاد غير صحيح، لأن استئصال قناتي فالوب لا يقضي على خطر سرطان المبيض بشكل كامل.

لذلك تظل متابعة أي أعراض غير معتادة والتوجه للطبيب أمرًا مهمًا، حتى بعد إجراء العملية.

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ما الفئات الأكثر استفادة ؟

تشير البيانات الحالية إلى أن الفائدة قد تكون أكبر لدى:

ـ النساء اللاتي لديهن خطر وراثي مرتفع للإصابة بسرطان المبيض.

ـ النساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي قوي للمرض.

ـ النساء اللاتي يحملن طفرات BRCA1 أو BRCA2، وفق تقييم طبي متخصص.

ـ النساء اللاتي أنهين الإنجاب ويخضعن بالفعل لجراحة في البطن، إذا رأى الطبيب أن الإجراء مناسب لهن.

لكن لا ينبغي اتخاذ قرار استئصال قناتي فالوب لمجرد الرغبة في الوقاية من السرطان دون استشارة طبيب النساء والأورام وتقييم المخاطر والفوائد بشكل فردي.