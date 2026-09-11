محامية الطفل يوسف: وصولنا إلى مطار حمد الدولي لبدء رحلة العلاج من ضمور العضلات

أكدت إيمان جمال محامية الطفل يوسف، وصول الطفل إلى مطار حمد الدولي، استعدادًا لبدء رحلة العلاج من مرض ضمور العضلات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت إيمان جمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن فريق الدفاع عن الطفل يمتلك مستندات رسمية توضح حقيقة العديد من الأمور التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن الحالة الصحية ليوسف، إلى جانب موقف التبرعات التي جرى جمعها للمساهمة في علاجه.

وأوضحت أن المستندات الرسمية الموجودة بحوزة فريق الدفاع من شأنها توضيح الحقائق والرد على المعلومات غير الدقيقة التي تم تداولها بشأن الحالة الصحية للطفل والتبرعات المرتبطة برحلة علاجه.

وأعربت محامية الطفل عن أملها في أن تمثل تجربة يوسف نموذجًا يمكن الاستفادة منه في التعامل مع حالات أخرى من الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج والرعاية الطبية المتخصصة.