أحمد السعدني يثير الجدل : بقالي يومين حاسس إن في حد ماشي ورايا

أثار الفنان أحمد السعدني حالة من الجدل والتفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي كشف فيه عن شعوره بالقلق.

وقال السعدني عبر فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي : "بقالي يومين حاسس إن في حد ماشي ورايا ومش عارف إيه ده؟".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الغامض ودفع عدد كبير من المتابعين للتفاعل والتساؤل حول السبب، وانقسمت التعليقات بين من عبروا عن قلقهم عليه ونصحوه بتوخي الحذر، وبين من اعتبروا أن الأمر مجرد مزحة أو تمهيد لعمل فني جديد.

وشارك الفنان أحمد السعدني جمهوره أحدث ظهور له برفقة زوجته ميرنا الهلباوي، من خلال صورة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.