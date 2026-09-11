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رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وكيفية الحصول عليها

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة
عبد العزيز جمال

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للقبول بالجامعات والمعاهد، بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثالثة والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، مساء الخميس 10 سبتمبر 2026، وفقًا للموعد المحدد من مكتب التنسيق.

وبعد غلق باب تسجيل الرغبات، بدأت مرحلة جديدة من أعمال مكتب التنسيق، تشمل فرز وتحليل اختيارات الطلاب تمهيدًا لإتمام عملية توزيعهم على الكليات والمعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة والكليات الشاغرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 

وفور انتهاء فترة تسجيل الرغبات، عدّل موقع التنسيق الإلكتروني أيقونة التسجيل، لتظهر أمام الطلاب رسالة واضحة تقول: «ترقبوا النتائج»، في إشارة إلى انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات وبدء الإجراءات الخاصة بإعداد نتائج الترشيح.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء مكتب التنسيق في تجميع رغبات الطلاب ومراجعتها وترتيبها، تمهيدًا لإجراء عمليات الترشيح وفقًا لقواعد التنسيق والأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد.

ويظل موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 مرتبطًا بانتهاء مكتب التنسيق من أعمال الفرز والمراجعة والترشيح، إذ لم يكن قد تم تحديد موعد نهائي رسمي لظهور النتيجة وقت إغلاق التسجيل.

ماذا يحدث بعد غلق باب تسجيل الرغبات؟

بعد انتهاء المهلة المحددة لتسجيل الرغبات، يبدأ مكتب التنسيق في تنفيذ عدد من الإجراءات قبل إعلان النتيجة، وتشمل:

  • تجميع رغبات الطلاب الذين سجلوا في المرحلة الثالثة.
  • مراجعة البيانات والرغبات المسجلة إلكترونيًا.
  • إدراج الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.
  • فرز وترتيب الرغبات وفقًا للقواعد المنظمة للتنسيق.
  • تحديد الترشيحات للكليات والمعاهد بحسب مجموع الطالب والرغبات المسجلة والأماكن المتاحة.
  • إعداد النتيجة النهائية تمهيدًا لاعتمادها وإتاحتها إلكترونيًا.

وتأتي عملية إعداد النتيجة بصورة مجمعة حتى يتم التعامل مع جميع الطلاب المشمولين بالمرحلة الثالثة في عملية ترشيح واحدة، بدلًا من إعلان نتيجة منفصلة لطلاب الدور الأول ثم إعادة إعداد النتيجة بعد إضافة الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026؟

من المنتظر إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 إلكترونيًا بعد انتهاء مكتب التنسيق من فرز وتحليل جميع الرغبات وإتمام عمليات الترشيح.

وكانت وزارة التعليم العالي قد حددت الخميس 10 سبتمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة والطلاب الناجحين في الدور الثاني، حيث أغلق الموقع باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساءً.

وبالتالي، فإن ظهور النتيجة يأتي بعد إغلاق باب التسجيل والانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإتمام عملية التوزيع على الكليات والمعاهد.

ولا ينبغي للطلاب الاعتماد على أي مواعيد غير رسمية يتم تداولها بشأن إعلان النتيجة، مع ضرورة متابعة موقع التنسيق والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي لمعرفة الموعد المحدد فور الإعلان عنه.

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رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

عند إعلان النتيجة رسميًا، يستطيع الطلاب الاستعلام عن الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/ ، باستخدام بيانات الدخول الخاصة بكل طالب.

ويحتاج الطالب إلى تجهيز:

  • رقم الجلوس.
  • الرقم السري.
  • البيانات المطلوبة التي يطلبها الموقع عند الاستعلام.

وبعد إدخال البيانات بشكل صحيح، تظهر للطالب نتيجة الترشيح، موضحًا بها الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه وفقًا لقواعد التنسيق والرغبات التي سبق له تسجيلها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 فور إتاحتها إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. https://tansik.digital.gov.eg/application/ 
  2. اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة التنسيق.
  3. إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص.
  4. كتابة الرقم السري بصورة صحيحة.
  5. مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.
  6. الضغط على خيار إظهار النتيجة.
  7. الاطلاع على الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

وينصح الطلاب بالتأكد من صحة رقم الجلوس والرقم السري قبل إجراء عملية الاستعلام، والاحتفاظ ببياناتهم لاستخدامها عند الحاجة.

النتيجة تظهر إلكترونيًا بعد انتهاء أعمال التنسيق

وتعد إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني خطوة مهمة للطلاب لمعرفة موقفهم النهائي من مرحلة التنسيق، خاصة بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات وبدء مكتب التنسيق في أعمال الفرز والترشيح.

ويأتي ذلك بعد أن استقبل موقع التنسيق رغبات الطلاب المشمولين بالمرحلة الثالثة، إلى جانب الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، بما يسمح بإعداد نتيجة موحدة لجميع الطلاب المستحقين للتقدم في هذه المرحلة.

وبمجرد الانتهاء من أعمال المراجعة وإتمام الترشيحات، يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وإتاحتها أمام الطلاب إلكترونيًا، ليتمكن كل طالب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه.

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رسالة مهمة لطلاب المرحلة الثالثة

ومع ظهور رسالة «ترقبوا النتائج» على موقع التنسيق الإلكتروني، تكون مرحلة تسجيل الرغبات قد انتهت، ويبدأ الطلاب وأولياء الأمور في انتظار إعلان نتيجة الترشيح.

ويُنصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي للتنسيق بصورة مستمرة، إلى جانب البيانات الرسمية لوزارة التعليم العالي، وعدم الانسياق وراء أي أخبار أو مواعيد غير مؤكدة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يجب على الطالب، فور إعلان النتيجة، مراجعة بيانات الترشيح الخاصة به بدقة ومعرفة الكلية أو المعهد الذي تم توزيعه عليه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة للالتحاق بالجهة التعليمية التي تم ترشيحه إليها.

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