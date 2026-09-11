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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس السيسي يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار بالمنطقة لا سيما الممرات المائية

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الظروف والأزمات التي تمر بها، لا سيما ما يتعلق بالممرات المائية التي تعبر من خلالها نسبة ضخمة من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة بريكس، في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم /الجمعة/ .

وقال الرئيس السيسي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يصل إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى توافق البلدين بشأن عدد من الموضوعات والمشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية.

وأعرب عن سعادته بلقاء الرئيس الروسي، قائلا: "أشكرك، وسعيد دائما باللقاء بالصديق العزيز فخامة الرئيس بوتين، ونحن متفقون في البلدين على الموضوعات والمشروعات، مثل مشروعات الضبعة"... موجها الشكر - في هذا السياق - للرئيس الروسي على ما تقوم به في هذا المجال.

واختتم الرئيس السيسي حديثه بالإعراب عن سعادته باللقاء، قائلا: سعيد باللقاء، وأيضا أسمح لي أن أهنئك بعيد ميلادك في أكتوبر القادم، وأشكرك على هذا اللقاء.

من جانبه، أشار الرئيس الروسي إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن روسيا ومصر على تواصل دائم.. واصفا مصر بأنها "صديق موثوق" لروسيا.

وأكد بوتين، أهمية موقف مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية لاسيما في الأحداث الكبرى التي يشهدها يشهدها العالم.

وقال: نجتمع الآن ضمن قمة مهمة على مستوى العالم، حيث سنناقش القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية فضلا عن الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأشار بوتين إلى أهمية قمة "روسيا - إفريقيا"، وقال: إن هناك فعالية أخرى ستعقد قريبا ضمن إطار "روسيا أفريقيا".

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الروسي مشروعات الضبعة

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