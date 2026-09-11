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هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
آية التيجي

تعد الطعمية أو الفلافل من أشهر أطعمة الإفطار في مصر وعدد من الدول العربية، وتتميز باحتوائها على مكونات غذائية متنوعة، إلا أن طريقة تحضيرها وكمية الزيت المستخدمة في قليها قد تؤثر على قيمتها الغذائية وتأثيرها على الجسم.

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تناول الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، مكونات الطعمية وتأثير تناولها على الشعور بالخمول وقلة التركيز بعد الإفطار، محذرًا بشكل خاص من الإفراط في تناول الطعمية المقلية في زيوت تعرضت للحرارة أكثر من مرة.
 

وبدأ الدكتور أحمد أبو الريش منشوره بتساؤل ساخر حول الاعتقاد الشائع بأن تناول الطعمية في الصباح يجعل الشخص «مُتنحًا» أو قليل التركيز، خاصة عند تناولها مع البصل الأخضر.

وأوضح أن الطعمية في حد ذاتها لا تعني أنها وجبة سيئة، إذ تعتمد قيمتها الغذائية إلى حد كبير على مكوناتها وطريقة إعدادها.

وتُحضّر الطعمية المصرية عادةً من الفول المدشوش، بينما تعتمد الفلافل في بعض الدول العربية، ومنها بلاد الشام، على الحمص، كما تحتوي على الخضراوات والأعشاب مثل البقدونس والشبت والخضرة.

وتوفر هذه المكونات البروتين النباتي والألياف وعددًا من المعادن، ولذلك يمكن أن تكون الطعمية جزءًا من وجبة إفطار متوازنة، مع مراعاة طريقة الطهي والكمية.

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

أضرار الطعمية المقلية في الزيت المعاد استخدامه

وأشار الدكتور أحمد أبو الريش إلى أن المشكلة الأساسية التي يجب الانتباه إليها تكمن في الزيت المستخدم في القلي، خاصة إذا كان قد تعرض لدرجات حرارة مرتفعة وتمت إعادة استخدامه مرات عديدة.

وأوضح أن تعرض الزيوت للحرارة المرتفعة والمتكررة قد يؤدي إلى حدوث عمليات أكسدة وتكوين مركبات ناتجة عن تدهور الزيت، وهو ما يجعل الاعتماد المتكرر على هذا النوع من الزيوت خيارًا غير صحي.

لذلك نصح بالاعتماد على عجينة الطعمية وإعدادها في المنزل، مع استخدام زيت مناسب وعدم الوصول إلى مرحلة احتراق الزيت، أو اللجوء إلى طرق طهي تقلل كمية الدهون مثل الفرن أو القلاية الهوائية.

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

هل الفول والطعمية يقللان وصول الدم إلى المخ؟

وتناول المنشور تفسير الشعور بالنعاس أو انخفاض التركيز بعد تناول وجبة الطعمية، وربطه بعملية الهضم وزيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي.

لكن من المهم توضيح أن هذا التفسير تحديدًا ليس دقيقًا علميًا؛ فعملية الهضم لا تؤدي ببساطة إلى سحب الدم من المخ لدرجة تسبب «الغباء» أو نقص وصول الدم إليه.

والشعور بالنعاس بعد تناول وجبة كبيرة يمكن أن يرتبط بعوامل متعددة، منها حجم الوجبة وتركيبها واستجابة الجسم بعد الأكل.

كما أن تناول البصل لا يعني أنه «يسحب الدم من المخ» بسبب تسريع عملية الهضم.
نصيحة مهمة عند تناول الطعمية

وتظل طريقة تحضير الطعمية من أهم العوامل التي تحدد مدى ملاءمتها للنظام الغذائي؛ لذلك يمكن تناولها ضمن وجبة متوازنة مع تقليل الدهون الزائدة، وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة المقلية أو الاعتماد على الزيوت التي تعرضت للاحتراق وإعادة الاستخدام مرات متكررة.

كما يُفضل عدم الإفراط في تحمير الأطعمة النشوية والوصول بها إلى اللون الداكن؛ إذ يمكن أن تتكون الأكريلاميد عند الطهي بدرجات حرارة مرتفعة، خاصة في الأغذية الغنية بالنشويات.

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