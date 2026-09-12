وكيل «أفريقية النواب»: مشاركة مصر في «بريكس» تعزز تنوع الشراكات الدولية

ثمن الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، مشاركة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع الدول الأعضاء في «بريكس»، والمنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي تحت شعار «بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة»، مؤكدًا أن المشاركة المصرية تؤكد استراتيجية الدولة في تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية مع كبرى الدول في العالم.

وقال النائب سليمان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن المشاركة المصرية تأتي في وقت تتضاعف فيه التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن تنويع الشراكات الدولية لم يعد رفاهية، وإنما أصبح جزءًا من مفهوم الأمن القومي المصري، وحماية القرار الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات والمتغيرات الدولية.

ونوه النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع «بريكس» تعكس حجم ما وصلت إليه الدولة المصرية من حضور وتأثير في دوائر السياسة والاقتصاد الدوليين، وتؤكد أن مصر أصبحت شريكًا حاضرًا في النقاش حول مستقبل النظام الاقتصادي العالمي.

ولفت إلى أن حديث الرئيس السيسي في المحافل الدولية يأتي من موقع الدولة المصرية التي استعادت ثقتها بنفسها، وأصبحت تمتلك رؤية واضحة وشبكة واسعة من الشراكات الدولية، موضحًا أن عضوية مصر في تجمع «بريكس» تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول ذات ثقل عالمي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

وشدد على أن الرئيس السيسي يمارس سياسة خارجية تقوم على الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتفتح أبواب التعاون مع الجميع دون الدخول في سياسة المحاور أو الاستقطاب، مشيدًا بمشاركة الرئيس في قمة «بريكس» والتي تعكس رسالة واضحة بأن مصر حاضرة، ومصالحها محفوظة، وقرارها الوطني مستقل، ودورها في صياغة المستقبل يتعاظم يومًا بعد يوم.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «بريكس»، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي كان في استقبال الرئيس السيسي بمركز «بهارات ماندابام» للمؤتمرات، مقر انعقاد القمة، حيث التُقطت صورة تذكارية جمعت الزعيمين، وأعقب ذلك مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة المغلقة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، والتي جاءت بعنوان «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف».