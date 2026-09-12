قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع
دفاع أسرة النرجس بالتجمع: المتهم خطط للجريمة قبلها بـ10 أيام
الرئيس السيسي: مصر تطلع إلى تولى رئاسة تجمع البريكس في المستقبل القريب
رئيس الوزراء يتفقد نادي ماتريكس الرياضي ويتابع عدة مشروعات بكفر الشيخ
مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب بالإسكندرية.. ما الذي حدث؟
بعد نحو 5 أشهر من الاحتجاز.. قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة وطاقمها مقابل فدية
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادشة على صفحتها
الرئيس السيسي يشارك في فعالية خضراء ضمن أنشطة بريكس بالعاصمة الهندية
سقوط سيارة أجرة داخل مصرف بالإسكندرية.. والأهالي يحاولون إنقاذ الركاب
الرئيس السيسي: مصر تقدر جهود بريكس في دعم الدول الأعضاء ومواجهة أعباء الديون
سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
عزة عاطف

تستعد دار «فان دير برينك» للمزادات لإقامة واحد من أكبر المزادات المخصصة للسيارات الكلاسيكية والنادرة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 19 سبتمبر 2026، حيث تُعرض مجموعة «عائلة بورن» (Born Family Collection) الشهيرة للبيع في بلدة إيتون بولاية كولورادو.

وتضم المجموعة نحو 300 سيارة وشاحنة قديمة، بالإضافة إلى قطع غيار أصلية ولوحات إعلانية وتذكارات تاريخية نادرة جمعتها العائلة على مدار 3 أجيال متعاقبة. 

وتجذب المبادرة اهتمام عشاق السيارات القديمة بفضل تقديم بعض القطع والمقتنيات بأسعار افتتاحية تبدأ من 50 سنتًا فقط، مما يتيح فرصة استثنائية للمجمعين والمستثمرين لاقتناء قطع نادرة.

تاريخ 3 أجيال من جمع مقتنيات السيارات الكلاسيكية

يعود تاريخ هذه المجموعة إلى الجد الأول لعائلة بورن الذي بدأ شغف جمع السيارات عند شرائه محطة خدمة وتحويلها إلى ورشة ترميم، ليواصل ابنه دوج بورن وأحفاده هذا الشغف عبر السفر لجميع الولايات الأمريكية لاقتناء الطرازات القديمة والهياكل النادرة. 

مزاد سيارات كلاسيكية

وتتنوع المجموعة المعروضة بين طرازات فورد موديل T لعام 1912، وفورد موديل A لعام 1930، وشاحنات شيفورليه ونابكو التاريخية، فضلاً عن نماذج هيكلية مخصصة للترميم. 

مزاد سيارات كلاسيكية

وتجسد هذه المجموعة حقبة تاريخية مهمة من تطور صناعة السيارات الأمريكية والسيارات الكلاسيكية الخالدة التي يحرص الهواة على اقتنائها بجانب الطرازات الأيقونية العالمية مثل سيارات فولكس فاجن الكلاسيكية التي تشكل جزءًا من إرث المحركات العالمي.

مزاد سيارات كلاسيكية

تفاصيل المزاد وآلية المشاركة الميدانية والرقمية

يُقام المزاد الميداني المباشر في مقر العائلة ببلدة إيتون مع إتاحة المزايدة الرقمية عبر الإنترنت لجميع الراغبين في المشاركة حول العالم. 

وتتضمن المعروضات مضخات وقود قديمة، ولوحات معدنية أصلية لشركات مثل تكساكو وفيليبس 66، إلى جانب هياكل سيارات كوبيه بـ 3 نوافذ وشاحنات مخصصة للمهام الشاقة. 

وقررت العائلة طرح هذا الجزء من المجموعة الممتدة بعد وفاة دوج بورن، لإتاحة الفرصة أمام هواة الترميم والمؤسسات المتخصصة لإعادة إحياء هذه السيارات وتوثيق الإرث الميكانيكي التاريخي لها.

سيارات كلاسيكية مزاد سيارات كلاسيكية عائلة بورن سيارات فورد القديمة سيارات فولكس فاجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

ترشيحاتنا

الحريق

غير مرخصة.. حريق بورشة مراتب في المنوفية

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بسوهاج

ارشيفيه

الدقهلية.. انتشال جثة غريق من مياه بحر نبروه

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد