ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

تستعد دار «فان دير برينك» للمزادات لإقامة واحد من أكبر المزادات المخصصة للسيارات الكلاسيكية والنادرة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 19 سبتمبر 2026، حيث تُعرض مجموعة «عائلة بورن» (Born Family Collection) الشهيرة للبيع في بلدة إيتون بولاية كولورادو.

وتضم المجموعة نحو 300 سيارة وشاحنة قديمة، بالإضافة إلى قطع غيار أصلية ولوحات إعلانية وتذكارات تاريخية نادرة جمعتها العائلة على مدار 3 أجيال متعاقبة.

وتجذب المبادرة اهتمام عشاق السيارات القديمة بفضل تقديم بعض القطع والمقتنيات بأسعار افتتاحية تبدأ من 50 سنتًا فقط، مما يتيح فرصة استثنائية للمجمعين والمستثمرين لاقتناء قطع نادرة.

تاريخ 3 أجيال من جمع مقتنيات السيارات الكلاسيكية

يعود تاريخ هذه المجموعة إلى الجد الأول لعائلة بورن الذي بدأ شغف جمع السيارات عند شرائه محطة خدمة وتحويلها إلى ورشة ترميم، ليواصل ابنه دوج بورن وأحفاده هذا الشغف عبر السفر لجميع الولايات الأمريكية لاقتناء الطرازات القديمة والهياكل النادرة.

مزاد سيارات كلاسيكية

وتتنوع المجموعة المعروضة بين طرازات فورد موديل T لعام 1912، وفورد موديل A لعام 1930، وشاحنات شيفورليه ونابكو التاريخية، فضلاً عن نماذج هيكلية مخصصة للترميم.

مزاد سيارات كلاسيكية

وتجسد هذه المجموعة حقبة تاريخية مهمة من تطور صناعة السيارات الأمريكية والسيارات الكلاسيكية الخالدة التي يحرص الهواة على اقتنائها بجانب الطرازات الأيقونية العالمية مثل سيارات فولكس فاجن الكلاسيكية التي تشكل جزءًا من إرث المحركات العالمي.

مزاد سيارات كلاسيكية

تفاصيل المزاد وآلية المشاركة الميدانية والرقمية

يُقام المزاد الميداني المباشر في مقر العائلة ببلدة إيتون مع إتاحة المزايدة الرقمية عبر الإنترنت لجميع الراغبين في المشاركة حول العالم.

وتتضمن المعروضات مضخات وقود قديمة، ولوحات معدنية أصلية لشركات مثل تكساكو وفيليبس 66، إلى جانب هياكل سيارات كوبيه بـ 3 نوافذ وشاحنات مخصصة للمهام الشاقة.

وقررت العائلة طرح هذا الجزء من المجموعة الممتدة بعد وفاة دوج بورن، لإتاحة الفرصة أمام هواة الترميم والمؤسسات المتخصصة لإعادة إحياء هذه السيارات وتوثيق الإرث الميكانيكي التاريخي لها.