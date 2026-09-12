الرئيس السيسي: مصر تطلع إلى تولى رئاسة تجمع البريكس في المستقبل القريب

قال الرئيس السيسي إن مصر تطلع إلى تولى رئاسة تجمع البريكس فى المستقبل القريب، والتزامها بالاستمرار فى العمل الوثيق مع الدول الأعضاء، لتطوير التعاون في كافة المجالات.

وأضاف خلال كلمته بقمة البريكس أننا نستهدف ترجمة إمكاناتنا وقدراتنا إلى شراكات ملموسة، تدعم التنمية وتحقق المصالح المشتركة، من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لشعوبنا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تعزيز الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.