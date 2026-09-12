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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة «البريكس» بالهند تعزز حضور مصر على الخريطة الاقتصادية الدولية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «البريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي تشكل محطة استراتيجية تعزز حضور مصر المحوري على الخريطة الاقتصادية الدولية.

وأوضح البنا في تصريحات له اليوم، أن مشاركة القيادة السياسية في هذا المحفل يعكس حرص الدولة المصرية على صياغة التوازنات الدولية وتعزيز التعاون «جنوب - جنوب»، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويخفف من تداعيات الأزمات المتشابكة التي تؤثر على سلاسل الإمداد ومجالات الطاقة والأمن الغذائي.


وأشار إلى أن رؤية مصر التي طرحها الرئيس خلال الجلسة المغلقة تناولت جوهر المعاناة الاقتصادية للدول النامية، وعلى رأسها أزمات تراكم الديون وضيق الحيز المالي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدعوة لإصلاح الهيكل المالي الدولي وتفعيل أدوات تمويل مبتكرة وميسرة عبر «بنك التنمية الجديد» لمدى إستراتيجي يمتد حتى عام 2031، تُعد خطوات عملية لإيجاد مسارات تمويلية أكثر عدالة تتناسب مع تطلعات شعوب المنطقة وتخفف الضغوط على الموازنات العامة للدول الأعضاء.

وعلى الصعيد الاستثماري، أوضح عضو مجلس النواب، أن لقاءات الرئيس السيسي بالرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية تعكس جاذبية البيئة الاستثمارية المصرية وفرصها الواعدة للتوسع.

وأضاف أن هذه المباحثات ستنعكس إيجابياً على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن استثمار موقع مصر الجغرافي كمركز إقليمي للوجستيات وتداول الحبوب يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهو ما يرسخ أمن البلاد الغذائي ويدعم حركة التجارة الدولية.

واختتم النائب أحمد إبراهيم البنا بالترحيـب بتطلع مصر لتولي رئاسة تجمع «البريكس» في المستقبل القريب، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التعامل بالعملات الوطنية وتخفيف الضغط عن العملات الأجنبية، إلى جانب تيسير النفاذ للتمويل المناخي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد أن البريكس يمثل مظلة جادة لتحويل القدرات والإمكانات الوطنية إلى شراكات ومشاريع تنموية ملموسة تُحدث أثراً إيجابياً مباشراً في حياة المواطن المصري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي البريكس الخريطة الاقتصادية الدولية القيادة السياسية التنمية المستدامة

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