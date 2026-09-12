الرئيس السيسي يتفقد معرضًا بمناسبة مرور 20 عامًا على تدشين تجمع بريكس

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، معرضًا يستعرض مسيرة تجمع بريكس، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على تدشين التجمع، على هامش مشاركة الرئيس في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي.

واطلع الرئيس السيسي خلال جولته بالمعرض على أبرز محطات تطور تجمع بريكس، وما شهده من توسع وتطور في أطر التعاون بين الدول الأعضاء، بما يعكس تنامي دور التجمع على الساحة الدولية.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، ودعم الشراكات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية



