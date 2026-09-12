مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن كواليس جديدة بشأن المغربي منصف بقرار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموقفه من المركز الذي يشارك فيه تحت قيادة حسين عموتة.

وقالت ريهام حمدي، خلال تصريحات عبر برنامج «ملعب ON»، إن منصف بقرار يجيد اللعب في مركز المهاجم، لكنه شعر خلال مشاركته في هذا المركز بأن الكرة لا تصل إليه بالشكل الكافي، وهو ما دفعه للتحدث مع المدير الفني.

وأوضحت: «منصف بقرار، ناس كتير بتتكلم هو مهاجم ولا وينج، هو في الأساس مهاجم، بس أنا عرفت من الكواليس بتاعتي إنه لما لعب مهاجم حس إن عنده مشكلة وإن الكورة مش بتوصله».

وأضافت أن اللاعب شعر بأنه لن يستطيع إظهار إمكانياته بالشكل المطلوب إذا استمر في مركز المهاجم، وهو ما دفعه لعقد جلسة مع حسين عموتة لبحث إمكانية تغيير مركزه.

وتابعت: «حس إنه هيتحرق لو كمل في المركز ده، فعمل جلسة مع الكابتن حسين عموتة وقاله: أنا بعرف ألعب وينج يمين، ولعبت في المركز ده قبل كده، ولو أنت حابب توظفني في المركز ده أنا معنديش مشكلة».

وأشارت ريهام حمدي إلى أن طلب بقرار جاء بعدما شعر اللاعب خلال مشاركته كمهاجم بأن عدم وصول الكرة إليه يؤثر على قدرته في تقديم مستواه وإظهار إمكانياته.

شكوى متكررة من مهاجمي الأهلي

وربطت ريهام حمدي بين ما حدث مع منصف بقرار وما تردد في تقارير مغربية بشأن المهاجم سفيان بنجديدة، الذي أشارت تقارير إلى شكواه من عدم وصول الكرة إليه بصورة كافية.

وقالت: «دي نقطة ممكن نربطها بالتقارير المغربية اللي قالت سفيان بنجديدة اشتكى من نفس القصة، إن الكورة مش بتوصله».

كما أشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على بقرار وبنجديدة، موضحة أن محمد شريف سبق أن اشتكى من المشكلة نفسها خلال فترته مع الأهلي، بجانب وسام أبو علي في بداياته مع الفريق.

وأضافت: «وبرضو نربط الاتنين دول بحاجات سابقة، بمعلومات قديمة مؤكدة إن محمد شريف كان اشتكى من الموضوع ده برضو وإن الكورة مش بتوصله ومش بيسجل».

واختتمت: «فواضح إن الشكوى متعددة في المركز ده، وبرضو وسام أبو علي في بدايته كان اشتكى من النقطة دي».