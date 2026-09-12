اليوم آخر شهر مولد النبي.. بـ4 آيات قرآنية فقط ترى رسول الله فاغتنمها

نشهد اليوم آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم - لذا ينبغي اغتنام نفحاته وبركاته الأخيرة ولنختمه برؤية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهي أمنية وبشارة تتوق إليها قلوب المسلمين ، من هنا لا يمكننا تفويت هذه الفرصة الذهبية اليوم آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-.

اليوم آخر شهر مولد النبي

نشهد اليوم آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم - ويوافق الثلاثين من شهر ربيع الأول 1448 هـ، و12 من سبتمبر 2026 م، حيث استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر بيع الآخر أمس الجمعة الموافق 29 من شهر ربيع الأول الهجري، وتبين منها أن اليوم السبت هو المتمم لشهر ربيع الأول ، بعدما لم تثبت الرؤية، ليكن غدًا الأحد هو غرة شهر ربيع الآخر 1448 هـ، وبناء عليه يكون اليوم آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-.

كيف ترى رسول الله في المنام

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك بعض الأمور، وردت في باب المجربات عن الصالحين، لو فعلها الإنسان قد يمن الله سبحانه وتعالى بأن يرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «هل كثرة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تجعل الشخص على مقربة من رؤيته في المنام»، أنه في أحد التراجم يذكر الإمام الذهبي، في ترجمة أحد الصالحين قيل الإمام مالك -رضي الله عنه- تقريبًا، قال كان يرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كل ليلة، منوهًا بأن هذا ليس من فراغ وإنما من حبه لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

مجربات لرؤية النبي

وأضاف أن هناك أهل الله يقولون أن هناك بعض الصور، لو فعلها الإنسان قد يمن الله سبحانه وتعالى بأن يرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي ما تُسمى المجربات، مثل قراءة سورة الإخلاص «قُل هو الله أحد» سبعين مرة، أو قراءة سورة «الكوثر» ألف مرة، أو «سورة المُزمل» 41 مرة، منوهًا بأن قراءتها تجعل الشخص يرى النبي -صلى الله عليه وسلم.

وتابع: وذلك بشرطين ألا يكون الإنسان بعيد عن هديه وقليل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم، لا يقترب خلقه وكرمه ومعاملاته عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، منبهًا إلى أنها ليست من باب الشرع، وإنما هي مجربات عن الصالحين، فعلوا ذلك ورأوا النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وقبل ذلك تعلقوا به وأحبوا سيرته وهديه، وانعكست أخلاقه على أخلاقهم وحياتهم.