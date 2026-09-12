قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق يكشف خطة عموتة لاستغلال زيزو ومنصف بقرار في الأهلي
إبراهيم فايق: عموتة عنده أخطاء.. ولاعبي الأهلي عليهم جزء من المسؤولية
دمشق .. ضبط 9 طيارين في اللاذقية للاشتباه بتورطهم في جرائم بحق السوريين
محمود فتح الله : بيزيرا مش عارف قيمة الزمالك ودخل في طريق مسدود
احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات
الأهلي يسعي للتعاقد مع لاعب في الدوري البلغاري.. كريم رمزي يكشف التفاصيل
اليوم آخر شهر مولد النبي.. بـ4 آيات قرآنية فقط ترى رسول الله فاغتنمها
موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 12-9-2026
الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة
قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يسعي للتعاقد مع لاعب في الدوري البلغاري.. كريم رمزي يكشف التفاصيل

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
يارا أمين

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه، عن وجود تحركات من جانب النادي الأهلي لحسم صفقة التعاقد مع حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري، موضحًا تفاصيل الاتصالات الجارية بشأن الصفقة.

وقال كريم رمزي إن الأهلي لم يتواصل بشكل رسمي مع النادي البلغاري حتى الآن، كما لم يتواصل بصورة مباشرة مع حسام عبد المجيد، لكن هناك شخصًا مقربًا يعمل لصالح النادي الأهلي من أجل محاولة حسم الصفقة.

وأوضح أن هناك بالفعل اتصالات ومناقشات جرت مع اللاعب ووكيله، في إطار التحركات لاستطلاع إمكانية إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كريم رمزي أن الشخص الذي يعمل على الصفقة يرى أن التكلفة المالية للتعاقد مع حسام عبد المجيد لن تكون كبيرة، مشيرًا إلى أن القيمة قد تصل بحد أقصى إلى مليوني يورو.

وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة الأهلي في تدعيم صفوفه، خاصة على مستوى خط الدفاع، مع استمرار العمل على تحديد احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

الإعلامي كريم رمزي النادي الأهلي حسام عبد المجيد الزمالك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2026

فتح باب تقليل الاغتراب وإعادة التنسيق للطلاب المستنفدين والمتخلفين

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وكيفية الحصول عليها

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2026

فتح باب تقليل الاغتراب وإعادة التنسيق للطلاب المستنفدين والمتخلفين

وزير النقل

وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديد غدًا

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد