الأهلي يسعي للتعاقد مع لاعب في الدوري البلغاري.. كريم رمزي يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه، عن وجود تحركات من جانب النادي الأهلي لحسم صفقة التعاقد مع حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري، موضحًا تفاصيل الاتصالات الجارية بشأن الصفقة.

وقال كريم رمزي إن الأهلي لم يتواصل بشكل رسمي مع النادي البلغاري حتى الآن، كما لم يتواصل بصورة مباشرة مع حسام عبد المجيد، لكن هناك شخصًا مقربًا يعمل لصالح النادي الأهلي من أجل محاولة حسم الصفقة.

وأوضح أن هناك بالفعل اتصالات ومناقشات جرت مع اللاعب ووكيله، في إطار التحركات لاستطلاع إمكانية إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كريم رمزي أن الشخص الذي يعمل على الصفقة يرى أن التكلفة المالية للتعاقد مع حسام عبد المجيد لن تكون كبيرة، مشيرًا إلى أن القيمة قد تصل بحد أقصى إلى مليوني يورو.

وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة الأهلي في تدعيم صفوفه، خاصة على مستوى خط الدفاع، مع استمرار العمل على تحديد احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.