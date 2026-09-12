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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يكشف موقف عموتة من أشرف داري.. والأقرب لقيادة دفاع الأهلي

عموتة
عموتة
يارا أمين

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»، عن موقف حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المدافع المغربي أشرف داري، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال ضمن حسابات الجهاز الفني وبقوة.

وقال فايق: «أشرف داري موجود في الصورة وبقوة، عموتة مقتنع بيه وممكن تلاقيه بيشارك»، مشيرًا إلى أن المدير الفني يرى إمكانات المدافع المغربي بشكل جيد.

وأوضح أن النادي الأهلي لم يتخذ أي موقف ضد أشرف داري، خاصة أن اللاعب مقيد ضمن قائمة الفريق ويحصل على مستحقاته بشكل طبيعي.

وأضاف: «الأهلي مش واخد أي موقف بخصوص اللاعب لأنه متقيد وبياخد فلوسه»، مؤكدًا أن داري ما زال جزءًا من حسابات الفريق خلال الموسم الجاري.

وأشار فايق إلى أن الثنائي الأقرب للاستمرار في قيادة خط دفاع الأهلي خلال الفترة المقبلة هو أشرف داري وياسر إبراهيم، في ظل قناعة الجهاز الفني بإمكاناتهما.

وتحدث فايق عن أسباب ابتعاد داري في بعض الفترات، مؤكدًا أن المشكلة لم تكن مرتبطة بالمستوى الفني، وإنما الإصابات المتكررة التي تعرض لها اللاعب.

وقال: «مشكلة داري مكانتش فنية، لكن هي إنه بيتصاب كتير، وهو لاعب كبير وإحنا مش مختلفين على ده».

واختتم إبراهيم فايق حديثه بالتأكيد على أن أشرف داري لا يزال يحظى بثقة الجهاز الفني، وأن مشاركته في المباريات المقبلة تظل واردة بقوة، حال جاهزيته الفنية والبدنية.

الإعلامي إبراهيم فايق الكورة مع فايق حسين عموتة النادي الأهلي أشرف داري

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