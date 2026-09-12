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رقم لايُصدق.. كم يتقاضى رونالدو مقابل المنشور الواحد على إنستجرام؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم لايُصدق.. كم يتقاضى رونالدو مقابل المنشور الواحد على إنستجرام؟

رونالدو
رونالدو
محمد بدران

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تحقيق أرقام قياسية خارج ملاعب كرة القدم، بعدما أصبح من أكثر المشاهير تحقيقًا للعائدات من المنشورات الإعلانية عبر منصة إنستجرام.

وبحسب تقديرات متداولة حديثًا، يحصل رونالدو على نحو 3.3 مليون يورو تقريبًا مقابل المنشور الإعلاني الواحد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ليحتل صدارة قائمة المشاهير الأعلى أجرًا على المنصة. وتشير تقارير أخرى إلى أن القيمة تقترب من 3.23 مليون دولار للمنشور الدعائي الواحد، وفق تقديرات شركة Hopper HQ.

وتأتي هذه القيمة الضخمة في ظل الشعبية الاستثنائية التي يتمتع بها رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يُعد الحساب الشخصي للاعب البرتغالي صاحب أكبر عدد من المتابعين بين الأشخاص على إنستجرام، متجاوزًا حاجز 660 مليون متابع خلال 2026 وفق أحدث القوائم المتاحة.

وتمنح هذه القاعدة الجماهيرية رونالدو قدرة استثنائية على تحقيق عوائد مالية ضخمة من الإعلانات، حيث يمثل أي منشور دعائي عبر حسابه وصولًا مباشرًا إلى مئات الملايين من المتابعين حول العالم.

ولم يقتصر تأثير رونالدو الاقتصادي على الإعلانات عبر مواقع التواصل، إذ تصدر أيضًا قائمة أعلى الرياضيين دخلًا في العالم خلال 2025، بإجمالي عائدات قُدرت بنحو 275 مليون دولار، وفق بيانات Forbes، بينها 225 مليون دولار من الراتب والمكاسب و50 مليون دولار من الإعلانات والرعاية.

ويؤكد ذلك المكانة التجارية الهائلة التي وصل إليها قائد منتخب البرتغال، الذي تحول حسابه على إنستجرام إلى أحد أقوى المنصات الإعلانية الشخصية في العالم، بالتوازي مع استمراره في تحقيق عوائد ضخمة من مسيرته الاحترافية وعقود الرعاية.

ورغم اختلاف تقديرات قيمة المنشور الواحد من مصدر إلى آخر باختلاف السوق والعقد ونوع الحملة الإعلانية، فإن رونالدو يظل في صدارة المشاهير والرياضيين الأكثر تحقيقًا للأموال من المحتوى المدفوع على إنستجرام.

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