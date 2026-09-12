اللواء سمير فرج من رحاب السيدة نفيسة: أدعو لمصر بالسلام والأمان وأسرتي بالستر

شارك اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا تحدث خلاله عن واحدة من أجمل اللحظات في حياته.

ونشر سمير فرج صورة له من رحاب السيدة نفيسة، معبرًا عن سعادته بوجوده في هذا المكان، والدعاء لنفسه وأبنائه وأحفاده بالصحة والستر.

وكتب الخبير العسكري والاستراتيجي: «من أجمل لحظات حياتي وأنا في رحاب السيدة نفيسة، وأنا أدعو لي ولأولادي وأحفادي بالصحة والستر، ولبلدنا مصر بالسلام والأمان».

وحظي المنشور بتفاعل من متابعي اللواء سمير فرج، الذين تفاعلوا مع كلماته ودعواته لأسرته ولمصر بالخير والسلام والأمان.