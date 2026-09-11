من هم الذين يُضاعف لهم الأجر؟.. يسري جبر يوضح

أكد الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في حديثه الشريف أن هناك ثلاث فئات يُؤتيهم الله أجرهم مرتين، وهو ما يعكس عِظم ما يقومون به من أعمال تجمع بين أكثر من فضيلة.

من هم الذين يُضاعف لهم الأجر؟

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الفئة الأولى هي من كان لديه أَمَة فقام بتعليمها وتأديبها ثم أعتقها وتزوجها، فجمع بين الإحسان والتعليم والعتق، فنال أجرين.

وأضاف الدكتور يسري جبر أن الفئة الثانية هي المؤمن من أهل الكتاب الذي كان مؤمنًا بدينه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فله أجر إيمانه الأول وأجر إيمانه بالنبي، أما الفئة الثالثة فهي العبد الذي يؤدي حق الله ويخلص في عمله وينصح لسيده، فينال أجرين كذلك.

وأشار الدكتور يسري جبر إلى أن المقصود بالحديث ليس قاصرًا على الرجال فقط، بل يشمل النساء أيضًا إذا قمن بهذه الأعمال، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية سعت إلى تنظيم العلاقات الإنسانية والارتقاء بها، كما عملت على تضييق منابع الرق والتوسع في تحريره حتى انتهى تدريجيًا.