يسري جبر: سيدنا النبي عرفنا عدد مفاصل جسم الإنسان قبل الطب الحديث

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أن جسم الإنسان يحتوي على 360 مفصلًا يُعد من دلائل الإعجاز، حيث أخبر النبي بعدد المفاصل بدقة في وقت لم تكن فيه وسائل العلم الحديثة قد توصلت إلى ذلك.

يسري جبر: النبي أرشدنا بأن نشكر الله بعدد مفاصل جسدنا يوميًا

وأوضح الدكتور يسري جبر خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن الأطباء قديمًا، رغم دراستهم لعلم العظام، تمكنوا من حصر نحو 340 مفصلًا فقط، قبل أن تكشف الدراسات الحديثة عن وجود مفاصل دقيقة داخل الأذن، من خلال عظامها الصغيرة، مثل المطرقة والسندان والعظام المرتبطة بهما، حيث تبين أن بكل أذن نحو 10 مفاصل، ليكتمل العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو 360 مفصلًا.

وأشار الدكتور يسري جبر إلى أن هذا الاكتشاف لم يتضح إلا منذ نحو قرنين تقريبًا، لافتًا إلى أن بعض الوقائع تشير إلى تأثر عدد من الباحثين بهذا الحديث، حتى إن أحد الأطباء عندما تحقق من دقته أعلن إسلامه بعد أن تيقن من صدق ما أخبر به النبي.

وأضاف الدكتور يسري جبر أن هذا الحديث لا يقتصر على بيان الإعجاز، بل يحمل توجيهًا عمليًا، حيث بيّن النبي أن على الإنسان أن يشكر الله بعدد مفاصل جسده يوميًا، من خلال الصدقات، موضحًا أن ذلك ليس مقصورًا على المال فقط، بل يشمل كل صور الخير.

وأكد الدكتور يسري جبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح أبوابًا كثيرة للصدقة، لتكون وسيلة ميسرة لشكر نعمة المفاصل، بحيث يستطيع كل إنسان أن يؤدي هذا الشكر بما يقدر عليه من أعمال الخير.

ونصح الدكتور يسري جبر بضرورة الالتزام بهذا الهدي النبوي، خاصة في ظل انتشار آلام المفاصل في العصر الحديث، لافتًا إلى أن شكر النعم سبب في حفظها، وأن المداومة على هذه الأعمال قد تكون سببًا في التخفيف من الآلام، داعيًا إلى الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة.

وشدد الدكتور يسري جبر على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بركة ممتدة عبر العصور، وأن توجيهاته لا تزال صالحة لكل زمان، تجمع بين الإيمان والعمل والصحة، وتفتح للإنسان أبواب الخير في دنياه وآخرته.