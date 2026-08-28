تأهل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية «eFootball Mobile» لنهائيات كأس العالم FIFAe 2026

تأهل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية، "فئة eFootball Mobile" لنهائيات كأس العالم FIFAe 2026.

وأنهى المنتخب المصري منافسات FIFAe 2026 Continental Championship ، التي أقيمت أمس، الخميس، بالمغرب، وصيفًا للبطولة، بعد الخسارة أمام تونس بهدف ذهبي في المباراة النهائية.

المركز الثالث

واحتل منتخب مصر، المركز الثالث في الدور الأول، بعد الفوز على منتخبات: نيجيريا والصومال وتنزانيا، والتعادل مع المغرب ومدغشقر وتونس، والخسارة أمام السنغال.

الأدوار الإقصائية

وفي الأدوار الإقصائية فاز المنتخب المصري مجددًا على تنزانيا ونيجيريا، ليتأهل للمباراة النهائية، ويضمن بطاقة التأهل لكأس العالم في نسخة 2026.

مثّل منتخب مصر:

عمر الشحات - Vantom

مصطفى مهنا

المدرب: محمد حمدي - Tony