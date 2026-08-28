بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

طمأن أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، المواطنين بشأن مخاوف انتشار السالمونيلا، مؤكدًا عدم رصد أي إصابات بالسالمونيلا في الدجاج، مع خضوع مزارع إنتاج البيض والدواجن لفحوصات دورية.

فحوصات دورية على الدواجن والبيض

وأوضح أحمد نبيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن الوحدات البيطرية تجري فحوصات دورية على المزارع، كما تقوم هيئة سلامة الغذاء بسحب عينات من الدواجن والبيض في أماكن التداول للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

طبقة طبيعية تحمي البيضة

وأشار إلى أن البيضة تحتوي على طبقة طبيعية واقية تساعد على منع دخول البكتيريا، موضحًا أن مصر تعتمد على تداول البيض دون غسله أو إخضاعه لعمليات معالجة قد تؤدي إلى إزالة هذه الطبقة.

هل الحرارة تفسد البيض؟

وعن تداول البيض في درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، أكد رئيس شعبة بيض المائدة أن البيض لا يفسد لمجرد تعرضه للحرارة، طالما أنه غير مكسور أو مغسول ولم يخضع لعمليات معالجة، موضحًا أن البيض ينتقل من المزارع إلى أماكن التداول ثم إلى السوبر ماركت وفق آليات النقل والتخزين المتبعة.

وتأتي تصريحات رئيس شعبة بيض المائدة في ظل حالة القلق التي أثارتها أخبار تفشي السالمونيلا في عدد من الدول، مؤكدًا أن منظومة الفحص والرقابة على الدواجن والبيض في مصر مستمرة بشكل دوري.