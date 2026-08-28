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تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى في 10 أيام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى في 10 أيام

مضيق هرمز
مضيق هرمز
خاطر عبادة

سجلت حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز انخفاضاً حاداً، لتتراجع إلى ما دون متوسط العبور اليومي خلال العشرة أيام الماضية، في ظل تقلبات تشهدها الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

7 سفن فقط عبرت المضيق خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات الشحن الأولية لشركة "Kpler" المتخصصة في تتبع السفن، عبور 7 سفن تجارية فقط مضيق هرمز خلال اليوم الأخير، مقارنة بـ 17 سفينة في اليوم السابق، وبأقل من المتوسط اليومي لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة، وفقا لوكالة رويترز.

تفاصيل السفن العابرة

وبحسب البيانات الأولية، توزعت السفن السبع التي عبرت المنطقة على النحو التالي:

 ناقلتان متوسطتا المدى، وناقلة غاز كبيرة جداً، وسفينة من فئة "ألترا ماكس"، وناقلة متوسطة، وناقلتان للمواد الكيميائية.

وأوضحت البيانات أن 4 سفن كانت تغادر المضيق، وشملت ناقلتي المواد الكيميائية، وناقلة نفط متوسطة المدى، وناقلة نفط متوسطة الحجم.

 في المقابل، كانت 3 سفن تدخل المضيق، وهي ناقلة الغاز العملاقة من نوع VLGC، وناقلة من فئة "ألترا ماكس"، وناقلة نفط متوسطة المدى أخرى.

مضيق هرمز شركة كبلر بيانات ملاحية عبور السفن لمضيق هرمز

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