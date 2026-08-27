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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دخلنا في دوامة .. تطور مفاجئ في أزمة زيزو والزمالك

زيزو
زيزو
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، تفاصيل جديدة بشأن أزمة مستحقات الإعلانات بين نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو، موضحًا أن لجنة الاستئناف طلبت من اتحاد الكرة إرسال المستندات والأوراق المطلوبة إلى الطرفين.

وقال شوبير: «ما علمته أن لجنة الاستئناف طلبت من اتحاد الكرة إنه يرسل لنادي الزمالك وزيزو المستندات والأوراق المطلوبة، والأخبار اللي عندي وهي مؤكدة بنسبة 100%، إنه لا الزمالك قدم أوراق مادية، يعني أنا أديت لزيزو كذا في الإعلانات مقدمش حاجة».

وأضاف: «والأكثر أن اللاعب مش موقع على الإعلانات اللي موقع النادي، فالزمالك مقدمش ما يفيد بالفلوس، ولا زيزو أصلا قدم هو كمان أي أوراق، دي نقطة الضعف عند الاتنين، لا ده معاه ورق ولا ده معاه ورق فيما يخص الإعلانات».

وأوضح شوبير أن لجنة الاستئناف لن تتسرع في إصدار قرار بشأن الأزمة، قائلًا: «لجنة الاستئناف هتناقش بتمهل شوية، في النهاية مش هيكون في قرار عاجل، يعني الدنيا فيها وقت علشان يكون في قرار، سواء فيما يخص الزمالك أو زيزو».

وأشار إلى أن الأزمة شهدت تطورًا جديدًا بعدما تقدم نادي الزمالك ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد زيزو بسبب أموال الإعلانات، مؤكدًا أن اللاعب من المنتظر أن يتعامل مع الأمر من خلال محاميه.

وقال شوبير: «في الوقت نفسه الزمالك قدم بلاغ في نيابة الأموال العامة ضد زيزو بسبب فلوس الإعلانات، فدخلنا في دوامة تانية، وطبعا زيزو هيرد بالمثل، هو برضه، وهتشتغل القصة مرة أخرى، ولكن المرادي زيزو هيتعامل بذكاء وهيترك الأمر كله للمحامين يخلصوا الموضوع ده».

أحمد شوبير نادي الزمالك أحمد سيد زيزو زيزو شوبير

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