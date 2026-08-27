ترامب: إيران لا تدفع رواتب جنودها.. ومضيق هرمز مفتوح

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن إيران حاليا لا تدفع رواتب جنودها، وقدراتها محدودة للغاية، مشيرا إلى أنه لا شيء يدخل لإيران ونحن نمسك بزمام الأمور في مضيق هرمز، لافتا إلى أنه مفتوح.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن روسيا تصرفت على نحو جيد للغاية فيما يتعلق بمضيق هرمز، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، هددت موسكو، بضرب أهداف بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، رداً على أي هجمات تُنفذ ضدها بأسلحة بريطانية الصنع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن لندن وباريس "تلعبان بالنار" عبر تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تجرّ عواقب "لا يمكن التنبؤ بها" على العاصمتين.

واعتبرت زاخاروفا أن خطط "تحالف الراغبين" لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا تمثل "خطوة جديدة نحو تورط أكبر لحلف شمال الأطلسي في الصراع".