ترامب : مضيق هرمز بات مفتوحا .. و نراقب كل شبر فيه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز بات مفتوحا ويتم مراقبة كل شبر فيه، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي توفي، مرجحًا أنه لا يزال على قيد الحياة رغم إصابته بجروح خطيرة خلال الضربات التي استهدفت إيران في فبراير الماضي.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع المذيع الأمريكي المحافظ غلين بيك، أن خامنئي تعرض لإصابات بالغة في الجانب الأيسر من جسده، شملت الذراع والساق، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم اعتقاده بأنه فارق الحياة.