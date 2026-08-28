فصل جرسون من عمله بسبب تامر عاشور .. تصرّف صادم في قصة مثيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واقعة أثارت حالة من الجدل، بشأن فصل «ويتر» من عمله بعد ظهوره في فيديو وهو يتفاعل لثوانٍ مع أغاني الفنان تامر عاشور، خلال حفلته التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شاب يُدعى طه ناير كان ضمن فريق العمل المكلف بخدمة حفل تامر عاشور، وخلال الحفل تفاعل بشكل عفوي مع إحدى أغاني المطرب المفضل له، قبل أن تنتشر لحظات تفاعله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح طه، بحسب روايته المتداولة، أنه فوجئ بعد انتشار الفيديو بإبلاغه بالاستغناء عنه من العمل، مشيرًا إلى أن سبب القرار جاء على خلفية ظهوره متفاعلًا مع أغاني تامر عاشور خلال الحفل.

وعلق طه على الواقعة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «إيه الكارثة اللي أنا عملتها؟ لما اندمجت ثواني مع مطربي المفضل»، مضيفًا: «ربنا يعوضني بشغل أحسن».

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل، وسط تعاطف مع الشاب، خاصة أن الفيديو المتداول يظهر تفاعله لثوانٍ قليلة مع الأغنية، بينما رأى آخرون أن إدارة الفندق من حقها تطبيق قواعد العمل إذا كان العامل قد خالف تعليمات محددة خلال الحفل.

وحتى الآن، لم يصدر توضيح رسمي من إدارة الفندق بشأن ملابسات الواقعة أو الأسباب الفعلية وراء الاستغناء عن العامل، فيما تظل التفاصيل المتداولة مرتبطة برواية الشاب وما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.