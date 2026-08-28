خلاف على أولوية المرور.. القبض على سائق توكتوك تعدى على قائد سيارة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد مركبة "توك توك" لتعديه عليه بالسب بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وبسؤاله قرر بتضرره من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب حال قيامه بتصويره لخلافات بينهما حول أولوية المرور .

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 25/ الجارى على النحو المشار إليه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

