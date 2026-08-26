ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

“درس حُنين”.. حين تتهاوى الكثرة المادية أمام التربية والإيمانية

حُنين.. اختبار الكثرة وزوال الغرور تتجلى الفلسفة الإسلامية في إدارة الصراع وتحديد مفهوم النصر والتمكين في محطة تاريخية مفصلية كشف عنها القرآن الكريم بوضوح قاطع.

إنها غزوة حُنين. فعندما أخذ بعض المسلمين غرور الأرقام وانخدعوا بضخامة الجمع قائليين: "لن نُغلب اليوم من قلة"، جاء التوجيه الإلهي ليصحح المسار، ويبين أن النصر ليس معادلة حسابية مجردة، بل هو عطاء إلهي محفوف بالاستقامة الأخلاقية والاعتماد الكامل على مسبب الأسباب: {«وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ»} التوبة: 25-26.

لقد كان هذا الدرس إعلاناً لصقاط ثقافة "الفهلوة" والاعتماد على الشكل والعدد، وتأكيداً على أن قوة المسلمين الحقيقية تكمن في روحيّة الرسالة، ونزاهة المقصد، والالتزام بمنهج القائد المعلم.

أولاً: الرسول صلى الله عليه وسلم.. المعلم والقائد وسط الميدانلم تكن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم للجيوش مجرد توجيه خططي أو إعطاء أوامر عسكرية من خلف الصفوف، بل كانت تجسيداً حياً للمربي والمعلم الصامد الذي يفيض سكينة وثباتاً في أحلك الأوقات:الشجاعة والثبات عند اضطراب الصفوف: في حُنين، عندما واجه المسلمون كمين المشركين ورشق السهام وانكفأت الخيل، لم يهرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتراجع خطوة واحدة، بل ركض على بغلته الشهباء نحو الأعداء وهو ينادي بصوت يملأ الوادي باليقين: «أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ... أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ!»كان هذا النداء استعادة لتوازن الأمة، وتذكيراً بالغاية وراء الحرب: ليست هيمنة شخصية ولا بحثاً عن مغانم، بل هي أمانة الرسالة التي يتكفل الله بنصرها.

القيادة بالقدوة:يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه موجزاً عظمة تلك القيادة: "كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَاتَّقَى الْقَوْمُ بِالْقَوْمِ، اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَكُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ".فهي قيادةٌ تقدّم رأسها وفؤادها في خط الدفاع الأول، وتُعلم أصحابها كيف تكون الشجاعة مقرونة بالقيمة الأخلاقية.

ثانياً: الفلسفة الأخلاقية للقتال في الإسلامإن القارئ الواعي لسيرة البعثة يدرك أن القتال في الإسلام لم يكن يوماً لإشباع رغبة التوسع أو فرض السيطرة، بل كان خضوعاً لقواعد صارمة تشف عن معلم البشرية:حظر البغي والعدوان: فالهدف هو كف العدوان وحماية حرية الضمير والدعوة، لا سلب الخصوم كرائمتهم أو إبادتهم «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» البقرة: 190].الالتزام بالدقة والنزاهة: كان صلى الله عليه وسلم يوصي قادة جيوشه بأخلاق الحرب التي لم تشهدها البشرية: "لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، ولا امرأةً، ولا شيخاً كبيراً، ولا تقطعوا شجراً".شرف المقصد: القتال في الإسلام محكوم بـ "الغاية الأخلاقية"؛ فليس النصر أن تصرع خصمك بكثرتك، بل النصر أن تظل متمسكاً بالحق والعدل وألا تتلوث بذات الأدبيات الجاهلية التي جئت لتبطلها.

ثالثاً: دروس الواقع المعاصر.. العودة إلى روحيّة البناءإن قراءة "درس حُنين" وفلسفة القيادة النبوية تعطينا إضاءات حيوية لواقعنا المؤسسي والإنساني اليوم:التحذير من الاعتماد على الشكلانيات والأرقام:النجاح في أي مشروع تنموي أو حضاري لا يقاس بالضجيج والكثرة الظاهرية، بل بالعمق الفكري والنزاهة والإتقان الأصيل.

القيادة الحقيقية تربية وتوجيه: القائد الناجح—سواء في الفكر أو الإدارة أو الإعلام—هو من يملك ثبات الرؤية وقت الأزمات، ويُشيع السكينة فيمن حوله، ويستثير فيهم مكارم الأخلاق والاجتهاد بدلاً من منطق الفهلوة والحلول السريعة المزيفة.النصر ثمرة النية والعدل:متى ما غاب المعيار الأخلاقي واستُبدل بالاستقواء الباطل أو الغش أو التفاخر بالكثرة، حلّت الهزيمة النفسية قبل المادية.خاتمة: المنهج المستمرإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد المعارك ليعلّم أصحابه كيف يغلبون بالسيف فحسب، بل ليعلّمهم كيف يغلبون بنور الحق والعدل والمبادئ.وعندما نسقط هذه الفلسفة على أدبياتنا ودرامانا وفكرنا الثقافي، سنكتشف أن "السيرة النبوية" في مشاهدها العسكرية لم تكن ملحمة صدام وقوة، بل كانت مدرسة أخلاقية جامعة يُربّى فيها الفرد، وتصان بها الجماعة، وتتحقق بها رحمة الله للعالمين.