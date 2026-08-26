3 أوقات ممنوعة.. متى تصبح القهوة خطيرة على صحتك؟

على الرغم من استخدام القهوة لقرون كمشروب منشط كلاسيكي، إلا أن الكثيرين يجدون أن الإفراط في تناول الكافيين يسبب لهم التوتر أو الإرهاق الشديد في نهاية اليوم نتيجة الإفراط فيها وتناول القهوة في أوقات خاطئة تسبب مفعول عكسي.

أسوأ أوقات لتناول القهوة

1- على الريق

يعتاد البعض على احتساء القهوة على معدة فارغة فور الاستيقاظ من النوم، للشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة وتعزيز التركيز والانتباه، مع العلم أن تناولها في هذا التوقيت من اليوم قد يزيد من فرص الإصابة بحرقة المعدة والحموضة وارتجاع المريء، نظرًا للتأثيرات السلبية التي يلحقها الكافيين بالجهاز الهضمي، إذ يتسبب في ارتفاع مستويات أحماض المعدة.

2- بعد الظهر

يحذر الأطباء من تناول القهوة في فترة ما بعد الظهر، وتحديدًا في تمام الثانية عشرة مساءً، لأن الكافيين قد يتداخل مع مواعيد النوم ليلًا ويسبب الإصابة بالأرق.

3- في المساء

يفضل أن يتناول الشخص آخر فنجان قهوة قبل 6 ساعات على الأقل من الخلود للنوم، لأن احتساءها ليلًا قد يؤدي إلى الإصابة بالأرق، لأن مادة الكافيين تمنع الجسم من إفراز "الأدينوزين"، وهو مركب كيميائي يساعد على تعزيز النوم.

ما أفضل وقت لشرب القهوة؟

ينصح خبراء التغذية باحتساء القهوة من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا، لأن الكافيين يساعد على زيادة الكوريتزول "هرمون الإجهاد" الذي يكون في أدنى مستوياته بالجسم في هذا الوقت، بحسب ما جاء بموقع "Health line".

أوقات ممنوعة لشرب القهوة

وبحسب تقرير موقع Verywell Health ، فهناك أوقات محددة يُفرز فيها جسم الإنسان هذا الهرمون، وهي:

بين الساعة الـ8 والـ9 صباحًا

بين الساعة الـ12 والـ1 ظهرًا

بين الساعة 5 ونصف و6 ونصف مساء

خطورة شرب القهوة فور الاستيقاظ

أوضحت الدراسات العلمية التي أجريت على مفعول القهوة على الجسم وأفضل وقت لتناولها، أنه عندما نستيقظ، تكون مستويات الكورتيزول، المرتبط غالبا بالتوتر، في ذروتها، وهذه المادة تعزز اليقظة لديك، وشرب القهوة في هذه المرحلة يمكن أن يعاكس هذا التأثير أو يزيد من تحمل جسمك للكافيين.

أضرار القهوة في الصباح

يتم تحديد توقيت إطلاق الكورتيزول وفقًا لدورة النوم والاستيقاظ، حيث تصل مستوياته إلى ذروتها بعد حوالي 45 دقيقة من استيقاظنا ثم تنخفض بسرعة خلال الساعات القليلة التالية ثم تنخفض ببطء طوال بقية اليوم.

إذا كنت تتناول الكافيين بينما لا تزال مستويات الكورتيزول مرتفعة (أي عند الاستيقاظ لأول مرة)، فإنك تدخل الكافيين إلى جسمك عندما يمكنك الاستغناء عنه ويمكن أن يعطل التدفق الطبيعي للكورتيزول ولكن إذا انتظرت ساعة أو ساعتين لتناول قهوتك، فسيبدأ الكافيين في الظهور عندما تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض فقط عندما يمكنك استخدامه أكثر .

هل القهوة تسبب الأرق؟

تناول القهوة، خاصة في المساء أو بالقرب من وقت النوم، يمكن أن يتعارض مع النوم الكافيين هو منبه يمنع مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، مما يساعد على تعزيز النوم من خلال منع تأثيرات هرمون الأدينوزين التي تحفز النوم، يمكن للكافيين أن يجعل من الصعب النوم والحصول على راحة كاملة طوال الليل وهذا يمكن أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية ويؤثر على قدرة الجسم على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ.

الميلاتونين هو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، يمكن أن يؤخر الكافيين إطلاق الميلاتونين، مما يزيد من صعوبة النوم في الوقت المطلوب.

هذا التأخير في إطلاق الميلاتونين يمكن أن يغير إيقاع الساعة البيولوجية، مما يجعل من الصعب التوافق مع جداول النوم .





بدائل القهوة للتركيز

شاي الماتشا

الماتشا نوع خاص من الشاي الأخضر المطحون، ويتميز بتركيز عالٍ من العناصر الغذائية، يمنحك الماتشا طاقة مستمرة مع إحساس بالهدوء والصفاء الذهني بفضل احتوائه على مادة "الثيانين"، وهو خيار مثالي للطلاب أو العاملين الذين يحتاجون إلى صفاء ذهن خلال ساعات طويلة.

مشروب الكاكاو الخام

الكاكاو الخام يحتوي على نسبة قليلة من الكافيين مقارنة بالقهوة، لكنه غني بالمغنيسيوم والحديد ومضادات الأكسدة، هذا المشروب لا يعزز الطاقة فقط، بل يحسن المزاج أيضًا بفضل قدرته على تحفيز إفراز هرمونات السعادة.



الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من أشهر البدائل الصحية للقهوة، فهو يحتوي على كمية أقل من الكافيين لكنه غني بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب وتقلل من الشعور بالتوتر، كما يمنحك طاقة متوازنة تدوم لفترة أطول دون الشعور بالتعب المفاجئ الذي قد تسببه القهوة.





كيف تشعر بالنشاط دون قهوة؟

الشعور بمزيد من النشاط دون قهوة يكون أكثر فعالية عند اتباع نهج شامل، فالحصول على قسط كافٍ من النوم، وشرب كميات كافية من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الأطعمة الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، كلها عوامل قد تُسهم بشكل كبير في تحسين الطاقة دون الحاجة إلى القهوة.

كما أن إضافة بديل للقهوة مثل الماتشا قد يُوفر دفعة طبيعية من الطاقة دون كافيين.

