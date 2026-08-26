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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تحمل حماس مسؤولية استمرار معاناة المدنيين في غزة

مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايكل والتز
مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايكل والتز
أ ش أ

حملت الولايات المتحدة، حركة حماس، مسئولية استمرار معاناة المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن إعادة إعمار القطاع بشكل مستدام تتطلب تخلي الحركة عن قدراتها العسكرية.

وقال مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايكل والتز - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء- إنه رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الخطيرة في غزة؛ فإن التحسن الذي طرأ مؤخرا على وصول المساعدات ومستويات التغذية يعكس أثر زيادة الإمدادات التي تصل إلى المدنيين.

وزعم والتز، مستشهدا بما قال إنها معلومات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن حماس قامت بتخزين مساعدات واستخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للسيطرة.

وانتقد المندوب الأمريكي عدم التطرق - خلال إحاطة قدمتها ممثلة للمجتمع المدني أمام المجلس - إلى ما وصفه باعتداءات حماس على فلسطينيين احتجوا ضد حكمها في قطاع غزة.

وقارن والتز بين معاناة المدنيين وأوضاع قادة وعناصر حماس، قائلا إن مقاتلي الحركة وقياداتها "لا يعانون الجوع"، على حد تعبيره.

وفي السياق، دافعت الولايات المتحدة عن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 والخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، معتبرة أنهما يوفران بديلا قابلا للتطبيق عن استمرار حكم حماس للقطاع أو بقاء الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة.

وقال والتز إن حماس تعهدت مرتين بنزع سلاحها، مشيرا إلى أن إعادة إعمار غزة والانسحاب الإسرائيلي في نهاية المطاف يرتبطان بتخلي الحركة عن قدراتها العسكرية.

وأضاف أن "غزة لا يمكن أن يعاد إعمارها بصورة مستدامة بينما تحتفظ حماس بالقدرة على إعادتها إلى الحرب".

وكان مجلس الأمن قد أقر القرار 2803 في نوفمبر 2025، والذي أيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ودعا الأطراف إلى تنفيذها بالكامل.

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