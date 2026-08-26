تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي تمديد تعاقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2030، ليواصل اللاعب مسيرته مع القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على تمديد تعاقد إمام عاشور مع الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «إمام عاشور في الأهلي حتى 2030.. ألف مبروك».



وجاء تمديد عقد إمام عاشور خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتجديد التعاقد، بالتنسيق الكامل مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

وأكد إمام عاشور خلال الجلسة اعتزازه الكبير بالنادي الأهلي وجماهيره، معربًا عن امتنانه للدعم الذي يحظى به، ورغبته في استكمال مسيرته مع الفريق وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

ويواصل إمام عاشور بذلك مشواره مع الأهلي، وسط تطلعات لمواصلة التألق وحصد المزيد من البطولات مع الفريق خلال السنوات المقبلة.