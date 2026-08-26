يتساءل كثيرون عن تأثير تناول المكسرات على ضغط الدم، خاصة مع انتشار النصائح التي تشجع على إدخالها ضمن النظام الغذائي الصحي. والمكسرات بالفعل من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، لكن طريقة تناولها والكمية ونوعها تلعب دورًا كبيرًا في تحديد تأثيرها على صحة القلب وضغط الدم.

هل المكسرات تخفض ضغط الدم؟

يمكن أن تكون المكسرات غير المملحة جزءًا من نظام غذائي يساعد على دعم صحة القلب والحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الصحية. ويرجع ذلك إلى احتوائها على الدهون غير المشبعة، إلى جانب المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف ومركبات نباتية مفيدة.

وتشمل الخيارات الجيدة اللوز والجوز والفستق والبندق والكاجو، خاصة عند تناولها في صورتها الطبيعية دون إضافة كميات كبيرة من الملح أو السكر، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

كما أن استبدال بعض الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون المشبعة أو السكريات بالمكسرات قد يكون خيارًا أفضل لصحة القلب، خصوصًا ضمن نظام غذائي متوازن.

لماذا قد تكون المكسرات مفيدة لمرضى الضغط؟

المكسرات

تحتوي العديد من أنواع المكسرات على المغنيسيوم، وهو معدن مهم للعديد من وظائف الجسم، كما توفر الدهون غير المشبعة التي ترتبط بنمط غذائي أفضل لصحة القلب عند استخدامها بدلًا من بعض مصادر الدهون المشبعة.

ويُعد الجوز من الخيارات التي تحتوي على نسبة جيدة من الدهون غير المشبعة، بينما يوفر اللوز والفستق والكاجو مجموعة متنوعة من المعادن والعناصر الغذائية.

لكن من المهم التأكيد أن المكسرات ليست علاجًا لارتفاع ضغط الدم، ولا ينبغي استخدامها بدلًا من الأدوية التي وصفها الطبيب.

المكسرات المملحة قد تكون مشكلة

النوع الذي يتم تناوله له أهمية كبيرة. فالمكسرات الطبيعية غير المملحة تختلف عن الأنواع المحمصة والمضاف إليها الملح.

وتناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يؤدي إلى احتباس السوائل لدى بعض الأشخاص، كما يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم، لذلك يُفضل لمرضى الضغط اختيار المكسرات غير المملحة أو قليلة الصوديوم.

ويجب الانتباه أيضًا إلى المكسرات المنكهة التي قد تحتوي على كميات إضافية من الملح أو السكر، خاصة عند تناولها بصورة يومية.

ما الكمية المناسبة من المكسرات؟

رغم فوائد المكسرات، فإنها غنية بالسعرات الحرارية، لذلك لا يعني كونها صحية إمكانية تناول كميات كبيرة منها.

وتُعد الحفنة الصغيرة، أي نحو 28 جرامًا تقريبًا، كمية شائعة ضمن النظام الغذائي الصحي، مع مراعاة إجمالي السعرات التي يحتاجها الشخص يوميًا.

ويُفضل تناول المكسرات بدلًا من بعض الوجبات الخفيفة غير الصحية، وليس إضافتها إلى النظام الغذائي بكميات كبيرة فوق الاحتياجات اليومية.

أفضل أنواع المكسرات لصحة القلب

يمكن التنويع بين عدة أنواع، مثل:

اللوز.

الجوز.

الفستق.

البندق.

الكاجو.

الفول السوداني غير المملح، رغم أنه من البقوليات وليس من المكسرات بالمعنى النباتي.

والأفضل اختيار الأنواع الطبيعية أو المحمصة دون إضافة كميات كبيرة من الملح، مع تجنب الإفراط في المكسرات المغطاة بالسكر أو النكهات المالحة.

هل يستطيع مريض الضغط تناول المكسرات يوميًا؟

يمكن إدخال المكسرات غير المملحة ضمن النظام الغذائي لكثير من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، بشرط الاعتدال ومراعاة الحالة الصحية العامة.

أما إذا كان الشخص يعاني من أمراض الكلى أو يحتاج إلى تقييد البوتاسيوم أو لديه قيود غذائية خاصة، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل زيادة تناول المكسرات.