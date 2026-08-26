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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
محمد سمير

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فاروق، خلال تقديمه برنامج «البريمو» عبر قناة «TeN»، إن إدارة الكرة بالنادي الأهلي رفضت طلب مصطفى شوبير بشأن وضع شرط جزائي في عقده الجديد، يسمح له بالرحيل عن القلعة الحمراء حال تلقيه عرضًا مناسبًا للاحتراف الخارجي.

وأوضح فاروق أن مصطفى شوبير يرغب في تأمين مستقبله الاحترافي، من خلال وضع بند في عقده الجديد يتيح له خوض تجربة الاحتراف خارج مصر، حال وصول عرض مناسب، إلا أن إدارة الأهلي لم توافق على هذا الطلب.

وأشار الإعلامي محمد فاروق إلى أن إدارة الأهلي تتمسك بسياسة واضحة في ملف تجديد عقود اللاعبين، وتتحفظ على وضع شروط جزائية تمنح اللاعبين حرية الرحيل في أي توقيت، خاصة في ظل تمسك النادي بالحفاظ على عناصره الأساسية.

وأكد فاروق أن ملف تجديد عقد مصطفى شوبير لا يزال محل نقاش بين الطرفين، في ظل رغبة إدارة الأهلي في استمرار الحارس مع الفريق، مع التوصل إلى صيغة تعاقدية ترضي جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة.

الأهلي مصطفى شوبير تجديد عقده النادي الأهلي

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